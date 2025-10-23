Ilie Bolojan: Ciprian Ciucu va fi, foarte probabil, desemnat candidatul PNL la Primăria Capitalei

„Acum aproximativ două luni am făcut un sondaj de opinie. Au fost trei colegi testați, iar cel mai bine plasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, care va fi, foarte probabil, săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine poziționat dintre candidații noștri”, a declarat Ilie Bolojan, președintele PNL, la Antena 3 CNN.

„Sunt doi primari performanți în București, din punctul meu de vedere. Daniel Băluță la Sectorul 4 și Ciprian Ciucu la Sectorul 6, unul PSD, altul PNL. Ei s-au impus prin realizări, nu prin vorbe. Și atunci, cu siguranță, bătălia asta sper să fie una a proiectelor, a programelor și a readucerii Bucureștiului la statut de capitală europeană. În momentul de față nu este capitală europeană, este o capitală sub-europeană. O spun cu tristețe”, a adăugat liderul PNL.

Bolojan a subliniat faptul că speră într-o campanie civilizată. „Campaniile de multe ori degenerează. Eu sper într-o campanie civilizată, în așa fel încât lucrurile să se păstreze într-un climat normal”, a conchis Bolojan.