Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie: Cum îți schimbi mașina veche și ce sumă primești

Persoanele fizice pot primi până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă, în schimbul uneia vechi, prin ediția Rabla pentru 2025, care începe pe 30 septembrie, cu buget limitat.

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice va începe pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00, potrivit anunțului oficial al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Înscrierile se vor desfășura online și vor rămâne deschise până pe 25 noiembrie 2025 – ora 23:59 sau până la epuizarea bugetului.

Programul oferă finanțare nerambursabilă pentru achiziția de autovehicule noi, mai puțin poluante, în schimbul casării unui autovehicul vechi, cu o vechime de minimum 8 ani. Este destinat exclusiv persoanelor fizice și se desfășoară printr-o platformă digitală simplificată, accesibilă direct pe site-ul Fondului pentru Mediu.

Buget total: 200 de milioane de lei

Programul destinat reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor rutiere nepoluante și eficiente energetic, este reglementat prin Hotărâre de Guvern. Aceasta prevede rectificarea sumelor alocate din Fondul pentru Mediu și introduce o linie de finanțare dedicată exclusiv persoanelor fizice. Ghidul de finanțare a fost deja publicat în Monitorul Oficial și poate fi consultat pe site-ul AFM.

Bugetul programului este împărțit astfel: 80 de milioane de lei merg către achiziția de mașini cu motor clasic (benzină, diesel, GPL/GNC), hibride și motociclete, iar 120 de milioane de lei sunt alocați pentru vehicule electrice, plug-in hybrid, cu hidrogen și motociclete electrice.

Fondurile provin din bugetul general al Programului Rabla pentru perioada 2025–2030, în care Rabla Clasic și Rabla Plus sunt gestionate împreună printr-un set comun de reguli și finanțare. Redistribuirea s-a făcut fără a modifica suma totală aprobată anterior prin Hotărârea Guvernului nr. 407/2025.

Ce sumă poți primi?

Valoarea ecotichetului acordat prin Rabla 2025 variază în funcție de tipul de vehicul achiziționat. Pentru o mașină pur electrică sau cu pilă de combustie cu hidrogen, suma acordată este de 18.500 de lei. Cei care optează pentru un plug-in hybrid sau o motocicletă electrică pot primi 15.000 de lei, în timp ce pentru un autovehicul hibrid (fără priză) se oferă 12.000 de lei.

În cazul mașinilor cu motor termic – benzină, diesel sau GPL/GNC – și al motocicletelor clasice, ecotichetul are valoarea de 10.000 de lei.

Este important de știut că valoarea ecotichetului pentru electrice a fost redusă în 2025 de la 37.000 lei la 18.500 lei, din cauza constrângerilor bugetare. Potrivit ministrului mediului, Diana Buzoianu, bugetul programului nu poate fi suplimentat în 2025, însă există intenția de a identifica soluții pentru viitor: „O suplimentare a acestui fond nu este posibilă pentru acest an, dar pe viitor avem în vedere alte variante”.

Cine poate beneficia?

Pentru a putea beneficia de acest program, solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România, să fie la zi cu plata taxelor și impozitelor către bugetul de stat și cel local și să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiuni de mediu.

De asemenea, este necesar să caseze un autovehicul vechi aflat în proprietatea sa ori a unui cedent și să îl radieze din circulație.

Autovehiculul care urmează să fie casat trebuie să fie înmatriculat în România, să aibă o vechime de cel puțin 8 ani de la prima înmatriculare în țară și să fie complet, adică să conțină toate componentele esențiale, precum motorul, transmisia, caroseria și celelalte elemente necesare funcționării. De asemenea, acesta trebuie să fie înscris pe numele solicitantului sau, dacă este cazul, pe numele cedentului, cu acte doveditoare.

Cum te înscrii?

Înscrierea în program se face direct în platforma online pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu. Procesul începe cu crearea unui cont și încărcarea documentelor necesare, precum cererea de finanțare, actul de identitate, certificatele fiscale și documentele care atestă situația autovehiculului uzat.

După ce toate documentele sunt încărcate, solicitantul primește un număr de înregistrare, iar valoarea ecotichetului este rezervată în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la înregistrare, trebuie completate și datele referitoare la mașina veche, iar în același interval solicitantul trebuie să selecteze un producător auto validat. Ulterior, dosarul este evaluat mai întâi de către producătorul ales, apoi de către Administrația Fondului pentru Mediu.

Casarea, radierea și achiziția mașinii noi

Dacă cererea este aprobată, iar solicitantul obține statutul de „beneficiar aprobat pentru finanțare”, urmează pașii finali ai procesului. Mașina veche trebuie casată la un colector autorizat și apoi radiată din circulație, în termen de cel mult 60 de zile de la aprobare.

Documentele care atestă aceste etape (certificatul de distrugere și certificatul de radiere) trebuie încărcate în platforma AFM. Odată validate aceste informații, beneficiarul are la dispoziție un termen de maximum 90 de zile pentru a finaliza achiziția noului autovehicul.