România începe să fie prima alegere pentru centrele de tehnologie ale corporaţiilor non-IT

15 companii non-tech care şi-au deschis centre de IT în România în ultimii ani aveau împreună un număr mediu de peste 11.240 de specialişti în 2023.

România începe să devină prima alegere pentru corporaţiile non-IT care caută pieţe în care să deschidă centre de tehnologie, cel mai recent exemplu fiind anunţul de ieri al gigantului din industria tutunului Japan Industrial Tobacco (JTI) privind deschiderea unui hub de IT în Bucureşti cu peste 140 de oameni, de unde sunt oferite servicii pentru întreg grupul.

„Hub-ul tehnologic stabilit în România este unul dintre cele mai importante printre cele şase centre globale ale JTI şi simbolizea­ză angajamentul nostru pentru dezvoltarea României. (...) Ne vom continua povestea investind în afacerea locală, în capacităţile de producţie, în mărci şi în oameni“, a spus Alexander Pitchka, general manager, JTI România, Moldova şi Bulgaria.

Creşterea interesului companiilor non-tech de a deschide centre de IT şi de a-şi mări echipele interne de IT este un fenomen deloc neglijabil, care s-a accentuat odată cu frânarea pieţei de servicii informatice şi cu scăderea presiunii pe piaţa resurselor umane cu specializare în IT, spune Eugen Schwab-Chesaru, vicepreşedinte pentru Europa Centrală şi de Est Pierre Audoin Consultants (PAC). În plus, multe astfel de companii au copiat modelul prestatorilor de servicii IT pentru a gestiona echipe şi proiecte interne într-un mod optimizat, cu componente nearshore şi offshore din ce în ce mai importante.