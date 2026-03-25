România realocă peste 2,8 miliarde de euro din bani europeni. Ce noi priorități primesc finanțare

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că România realocă peste 2,8 miliarde de euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027.

Este vorba despre Competitivitate și tehnologii strategice, Apărare și pregătire pentru situații de criză, Locuințe și Infrastructură de apă.

„România realocă peste 2,8 miliarde de Euro din bani europeni către 4 din cele 5 noi priorități europene, în cadrul procesului de revizuire al Politicii de coeziune din bugetul multianual 2021-2027: Competitivitate și tehnologii strategice – 1,53 miliarde Euro; Apărare și pregătire pentru situații de criză – 904 milioane Euro; Locuințe – 208 milioane Euro; Infrastructură de apă – 200 milioane Euro. O parte importantă din această realocare de fonduri, respectiv aproximativ 456 milioane Euro, este susținută din Fondul Social European Plus, pe care îl gestionez la nivelul Comisiei Europene”, a scris Mînzatu pe Facebook.

Cum vor fi folosiți banii

Vicepreședinta Comisiei Europene a detaliat și cum vor fi folosiți banii.

În tehnologii strategice – pentru proiecte în digitalizare, sănătate, industrie și tranziție economică, inclusiv pentru modernizarea agriculturii și pentru formarea oamenilor în domenii de viitor.

În competențe noi pentru oameni – pentru formare în domenii precum tehnologii digitale, sănătate, securitate cibernetică, apărare, pregătire civilă și chiar apărare.

În infrastructură pentru apărare și situații de criză – pentru mobilitate militară, inclusiv construcția de autostrazi, precum și pentru consolidarea capacităților de producție din domeniul apărării.

În rețele de apă și apă uzată – pentru extinderea și modernizarea infrastructurii esențiale de apă, astfel încât mai multe comunități să aibă access facil la această necesitate de bază.

În locuințe sociale și accesibile – pentru construirea sau dezvoltarea de locuințe sociale, inclusiv prin programe regionale și prin Fondul pentru Tranziție Justă.

„Alături de vicepreședintele executiv al Comisiei Europene, colegul meu Raffele Fitto, am prezentat astăzi, în Colegiul Comisarilor și în conferință de presă la sediul Comisiei Europene, rezultatele procesului de revizuire a fondurilor de coeziune din bugetul actual pentru perioada 2021-2027.Aproape 34 miliarde de euro au fost realocate către cinci noi priorități europene cheie la nivelul a 25 din 27 state membre UE. România, cu o realocare de 2,837 miliarde de Euro, este unul dintre statele care a alocat cei mai multi bani pentru aceste noi nevoi europene strategice, fiind în top 5: Polonia (8.054 miliarde Euro), Italia (7,058 miliarde Euro), Spania (3,201 miliarde Euro), România (2,837 miliarde Euro) și Portugalia (2,541 miliarde Euro)”, a adăugat Mînzatu.

Vicepreședinta Comisiei Europene a subliniat faptul că realocarea arată că „politica de coeziune a UE este una extrem de relevantă pentru a răspunde noilor priorități europene păstrând obiectivul ei fundamental: reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni și state membre”.