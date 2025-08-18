România riscă să piardă contractul pentru cele 37 de trenuri electrice noi, din care numai patru au fost livrate

Contractul, semnat cu Alstom, gigantul francez din industria feroviară care produce modelul de trenuri Coradia Stream, a devenit motiv de dispută din cauza penalităților. În joc sunt întârzieri de sute de zile, corecții financiare de peste 260 de milioane de lei și chiar riscul rezilierii, potrivit Asociației Pro Infrastructură, care monitorizează proiectele de transport și infrastructură din România.

În centrul conflictului se află Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), instituția statului care gestionează achiziția trenurilor, compania Alstom și consultantul Egis, responsabil de supravegherea contractului.

Penalitățile ajung deja la 11% din valoarea contractului

Potrivit experților asociației, „întârzierea acumulată în livrarea ramelor este de 439 de zile la data de 28 martie 2025, conform dispoziției supervizorului. Adică o corecție de vreo 266 milioane de lei, aproximativ 11% din valoarea contractului”.

Pro Infrastructură subliniază însă că o parte importantă din aceste întârzieri are cauze obiective: „Avem un caiet de sarcini modificat pe parcursul licitației ca să permită și trenuri neomologate, noi. Nu vorbim de un produs standard, «de pe raft». Au existat și alte motive obiective, de forță majoră, precum pandemia sau războiul din Ucraina care au afectat semnificativ fluxurile de aprovizionare”.

Termene extinse pe hârtie, penalități în realitate

Contractul a fost lansat la licitație în aprilie 2020 și semnat abia în martie 2022, după numeroase contestații. Primul tren electric nou urma să fie livrat în maximum 20 de luni, iar celelalte 19 trenuri din contractul principal trebuiau să ajungă până la finalul lui 2024. Restul de 17 trenuri sunt incluse într-un acord subsecvent.

În septembrie 2024, termenul de livrare a fost extins oficial până în ianuarie 2026 printr-un act adițional semnat de ARF. „Culmea, și ARF părea că înțelege asta, iar termenul a fost extins. Doar că brusc ARF și Egis se fac că n-au aprobat calendarul (…) și că de fapt toate penalitățile se aplică mai departe”, notează asociația.

Rezilierea ar lăsa România fără mentenanță pentru cele 4 trenuri livrate

Riscul major este ca producătorul francez Alstom să rezilieze contractul dacă penalitățile vor depăși costul rezilierii. „Consecința: rămânem cu 4 trenuri fără mentenanță să ne spălăm pe cap cu ele, iar ministrul triumfător ne va spune că am înfrânt străinii. Mai grav, mulți producători vor sta departe de viitoarele licitații”, avertizează asociația.

Specialiștii consideră că soluția nu este confruntarea, ci negocierea: „Sunt motive obiective și cuantificabile pe baza cărora se poate aplica o corecție financiară suportabilă, justificată. (…) Pentru că asta înseamnă un stat puternic: urechi de auzit și creier de gândit, nu doar pumn în gură”.