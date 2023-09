România se bate pentru ca Republica Moldova să primească mai mulţi bani de la UE

„Am depus un amendament în Parlamentul European privind realocarea a 600 de milioane de de euro pentru Republica Moldova, după ce va fi creată Facilitatea pentru Ucraina. Raportul legislativ privind Facilitatea pentru Ucraina, la care lucrăm în prezent în Parlamentul European, prevede crearea unui nou instrument financiar, de aproximativ 50 de miliarde de euro, pentru a sprijinii cetăţenii şi autorităţile ucrainene în faţa războiului declanşat de Federaţia Rusă. Banii ar urma să fie puşi la dispoziţia Ucrainei în a doua jumătate a actualului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, adică pentru perioada 2024 – 2027. Odată creat acest instrument financiar special, fondurile pe care le alocaserăm iniţial în bugetul UE pentru sprijinirea Ucrainei în perioada 2024 - 2027 devin disponibile pentru alte investiţii”, notează pe Facebook Siegfried Mureşan.

El precizează că este vorba de o sumă estimată la aproximativ 600 de milioane de euro din Instrumentul de Vecinătate al Uniunii Europene.

„În amendamentul pe care l-am depus la proiectul de regulament privind crearea facilităţii, solicit ca aceşti bani deveniţi disponibili să fie puşi la dispoziţia ţărilor candidate ale Uniunii Europene aflate la graniţa războiului din Ucraina. În acest moment, singura ţară candidată de la graniţa cu Ucraina este Republica Moldova”, a declarat deputatul european Siegfried Mureşan după depunerea amendamentului.

Europarlamentarul PNL arată că, după Ucraina, Republica Moldova este ţara care a avut cel mai mult de suferit din cauza războiului declanşat de Rusia la graniţele noastre. Autorităţile şi cetăţenii Republicii Moldova au avut de gestionat cel mai mare număr de refugiaţi ucraineni raportat la populaţie dintre toate ţările europene. În acelaşi timp, Moldova este supusă permanent unei forme hibride de agresiune din partea Rusiei, cuprinzând campanii de dezinformare şi manipulare a populaţiei, utilizarea livrărilor de gaz ca mijloc de şantaj şi încercări de destabilizare a situaţiei la graniţa Republicii Moldova.

„Cu toate acestea, autorităţile şi cetăţenii Republicii Moldova au reuşit să gestioneze cu succes aceste provocări. În plus, Moldova a reuşit în ultimii doi ani să facă progrese fără precedent în ceea ce priveşte implementarea reformelor şi integrarea europeană. De aceea, ca negociator-şef al Parlamentului European pentru Bugetul UE din 2024, consider că Republica Moldova are nevoie de tot sprijinul pe care îl putem oferi în următoarea perioadă că să gestioneze în continuare provocările cu care se confruntă, să ia măsuri de sprijin pentru oameni şi să continue reformele privind integrarea europeană. De aceea, mă voi lupta ca aceşti bani să fie puşi la dispoziţie cât mai repede Republicii Moldova”, încheie Mureşan.