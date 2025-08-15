Moldova ar putea depăși Ucraina în aderarea la UE. Bruxelles-ul ia în calcul accelerarea procesului înaintea alegerilor din septembrie

Oficialii europeni analizează posibilitatea deschiderii unui prim „grup de negociere” cu Moldova, un pas juridic esențial pe drumul spre aderare.

Această decizie ar reprezenta un sprijin important pentru președinta Maia Sandu, care candidează pe o platformă pro-UE și se confruntă cu eforturi susținute ale Rusiei de a influența votul în favoarea Moscovei.

„Trebuie găsită o modalitate de a deschide primul grup”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, subliniind că un astfel de pas ar trimite un mesaj clar Kremlinului.

Riscul de tensiuni cu Ucraina

Decuplarea calendarului Moldovei de cel al Ucrainei ar putea provoca nemulțumiri la Kiev, întrucât cele două state au primit undă verde simultan pentru aderare în 2023. În timp ce Chișinăul ar putea obține sprijin unanim la reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 1 septembrie, Ucraina se confruntă cu opoziția fermă a Ungariei, condusă de Viktor Orbán.

Pentru a evita deteriorarea relațiilor, oficialii UE iau în considerare măsuri alternative pentru a demonstra sprijinul față de Kiev, precum extinderea accesului Ucrainei la programele Orizont Europa și Erasmus.

Context politic și mize strategice

Susținătorii accelerării procesului pentru Moldova afirmă că avansul înainte de alegeri ar mobiliza electoratul pro-european și ar contracara influența Rusiei. Pe de altă parte, diplomați europeni avertizează că menținerea unui parcurs sincronizat cu Ucraina ar evita demoralizarea acesteia, mai ales în contextul negocierilor internaționale privind pacea.

Potrivit surselor europene, evoluția situației ar putea depinde și de discuțiile dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Un eventual acord ar putea determina ridicarea opoziției Ungariei față de candidatura Ucrainei.