Romgaz a început procesul de delistare a certificatelor globale de depozit

Producătorul şi furnizorul de gaze naturale Romgaz (simbol bursier SNG) a anunţat miercuri la Bursa de Valori Bucureşti că a început procesul de delistare a certificatelor globale de depozit (GDR-uri) de pe segmentul standard de listare al listei oficiale a Autorităţii de Conduită Financiară a Regatului Unit, de încetare a tranzacţionării GDR-urilor pe piaţa principală pentru instrumente financiare a Bursei de Valori din Londra şi de încetare a contractului de depozit privind GDR-urile din data de 8 noiembrie 2013 încheiat între Societate şi The Bank of New York Mellon.

Aşa cum a fost anunţat, inclusiv prin intermediul Serviciului de Informaţii de Reglementare, prin Hotărârea nr. 11 din data de 11 septembrie 2024, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii a aprobat delistarea cu o majoritate de 86,67% din numărul total de drepturi de vot, scrie ZF.

„Urmare a acestei Hotărâri AGEA şi a Hotărârii Consiliului de Administraţie al Romgaz din 24 septembrie 2024 de aprobare, printre altele, a detaliilor Delistării, Societatea anunţă astăzi începerea procesului de delistare a GDR-urilor, reprezentând acţiuni ordinare ale Societăţii2, de pe Lista Oficială a Autorităţii de Conduită Financiară din Regatul Unit şi de încetare a tranzacţionării GDR-urilor pe Piaţa Principală pentru instrumente financiare a Bursei de Valori din Londra”, se arată într-un raport publicat la BVB.

Din punctul de vedere al situaţiei de fapt, GDR-urile au fost admise la tranzacţionare pe piaţa principală pentru instrumente financiare a Bursei de Valori din Londra la 12 noiembrie 2013. La acel moment, listarea GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra a fost decisă de acţionarul majoritar, statul român prin Ministerul Economiei, concomitent cu listarea acţiunilor Romgaz pe Bursa de Valori Bucureşti, în cadrul unei oferte publice iniţială secundară de vânzare de acţiuni (sub formă de acţiuni şi GDR-uri) emise de companie.

„De la acea dată, s-a înregistrat o reducere abruptă a numărului de GDR-uri în circulaţie. Astfel, dacă la 12 noiembrie 2013 erau 20.085.048 GDR-uri reprezentând 5,21% din capitalul social al Romgaz, la data de 20 mai 2024 (înainte de majorarea de capital social), numărul lor a scăzut cu 93,80%, respectiv la 1.245.138 GDR-uri, acţiunile aferente acestora reprezentând 0,32% din capitalul social al Romgaz”, notează Romgaz.

Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti de-a lungul anilor, includerea societăţii în indicii MSCI Emerging – capitalizare şi lichiditate şi serviciile de market making ale Romgaz, contractate începând cu mai 2023, au făcut ca acţiunile tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti să fie mai atractive din punct de vedere al lichidităţii faţă de GDR-urile tranzacţionate la Bursa de Valori din Londra.

„Având în vedere această situaţie de fapt, cât şi costurile continue administrative şi de conformitate cu reglementările, pe care le are compania ca urmare a listării sale la Bursa de Valori din Londra, Romgaz nu identifică un beneficiu relevant în menţinerea unei astfel de listări”, completează Romgaz.

Va fi depusă o cerere către Autoritatea de Conduită Financiară pentru delistarea GDR-urilor de pe lista oficială a ACF a Regatului Unit şi la Bursa de Valori din Londra pentru încetarea tranzacţionării GDR-urilor, ambele cu efect din 31 decembrie 2024.

Ultima zi de tranzacţionare a GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează a fi 30 decembrie 2024, iar încetarea listării şi a tranzacţionării GDR-urilor la Bursa de Valori din Londra se anticipează să intre în vigoare la sau în jurul orei 8:00 a.m. (ora Regatului Unit) pe 31 decembrie 2024. La scurt timp după acest anunţ, Romgaz va transmite şi o notificare oficială către depozitar pentru a înceta contractul de depozit privind GDR-urile.

Romgaz are 21,3 mld. lei capitalizare şi este controlată în proporţie de 70% de statul român, prin Ministerul Energiei. Acţiunile SNG se tranzacţionează în creştere cu 10% de la începutul acestui an, pe fondul unor tranzacţii de 607,7 mil. lei, arată datele BVB.

Compania de stat a încheiat primul semestru din 2024 cu un profit net de 1,8 mld. lei, în urcare cu 9% faţă de aceeaşi perioadă din 2023, în timp ce afacerile au scăzut cu 20%, la 3,9 mld. lei.