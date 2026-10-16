Scumpirea motorinei începe să împingă în sus prețurile alimentelor și ale altor produse. Efectul în lanț care amenință bugetele familiilor

Datele privind inflația producătorilor, publicate joi de Departamentul american al Muncii, arată că presiunile asupra costurilor cresc mai repede decât anticipau economiștii, relatează Reuters. În Statele Unite, prețurile motorinei au depășit dublajul în ultimul an, iar efectele se reflectă deja în transporturi, agricultură și industrie.

Transportul mărfurilor, cu 19% mai scump într-un an

Primul sector afectat este transportul rutier. O mare parte dintre produsele cumpărate de consumatori ajung la magazine sau direct la domiciliu cu ajutorul camioanelor alimentate cu motorină. Atunci când carburantul se scumpește, firmele de transport suportă costuri mai mari. Acestea pot fi transferate ulterior către producători, comercianți și, în cele din urmă, consumatori.

În septembrie, indicele american al prețurilor producătorilor a arătat o creștere anuală de 19% a costurilor transportului rutier de mărfuri, cea mai mare din ultimii peste patru ani.

Majorarea costurilor de transport are loc într-un ritm mai rapid decât în perioada scumpirilor care au urmat pandemiei. Una dintre explicații este cererea încă relativ solidă din economie, susținută de o rată a șomajului de 4,2%.

Alimentele ar putea fi următoarele. Costurile din agricultură au crescut cu 15,6%

Efectele motorinei scumpe nu se opresc la transport. În agricultură, carburantul este utilizat pentru tractoare, combine și alte utilaje. Energia influențează și costul îngrășămintelor, al substanțelor agricole și al transportului recoltei. Deși prețurile alimentelor plătite de consumatorii americani au avut creșteri relativ moderate în septembrie, costurile din etapele anterioare ale producției au avansat mult mai rapid.

Potrivit datelor analizate de Reuters, costurile medii ale unor factori de producție alimentară din primele două etape ale lanțului de aprovizionare au crescut cu 15,6% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este cea mai mare majorare înregistrată în aproximativ patru ani.

În cazul unor produse agricole sensibile la costurile energiei, precum porumbul, fânul și semințele oleaginoase, creșterile au depășit 25%.

Aceste majorări nu se regăsesc automat și integral în prețurile alimentelor, însă reprezintă un semnal de avertizare. Matthew Martin, economist senior la Oxford Economics, estimează o accelerare a inflației alimentare în Statele Unite spre sfârșitul acestui an.

De ce pot crește prețurile chiar dacă nu ai o mașină diesel

Scumpirea motorinei afectează și consumatorii care nu cumpără niciodată acest carburant. De exemplu, un produs alimentar poate presupune mai multe etape de transport: de la fermă la fabrică, apoi la depozit și, în final, la supermarket.

Dacă fiecare etapă devine mai costisitoare, presiunea asupra prețului final crește. Situația este asemănătoare în industrie. Materiile prime trebuie produse, prelucrate și transportate, iar energia scumpă poate majora costurile fiecărei operațiuni.

Companiile au două opțiuni principale: să accepte profituri mai mici sau să transfere o parte din cheltuieli către clienți. Cu cât prețurile energiei rămân ridicate mai mult timp, cu atât crește riscul ca aceste costuri să fie reflectate în prețurile de consum.

Până și jucăriile de Crăciun încep să se scumpească

Una dintre cele mai surprinzătoare consecințe apare într-un sector aparent îndepărtat de piața carburanților: industria jucăriilor. Potrivit datelor americane pentru septembrie, prețurile jucăriilor au înregistrat cea mai mare creștere lunară din istoricul seriei statistice analizate.

Costurile transportului reprezintă unul dintre factorii care contribuie la această evoluție, alături de alte presiuni asupra industriei.

Scumpirile apar înaintea sezonului cumpărăturilor de sărbători, când cererea pentru jucării și alte cadouri crește. Pentru comercianți, transportul mai scump poate însemna costuri suplimentare în aprovizionare, iar pentru cumpărători, riscul unor prețuri mai mari.

Ce înseamnă aceste evoluții pentru România

Datele prezentate de Reuters se referă la Statele Unite și nu pot fi aplicate direct pieței românești. Totuși, mecanismul economic este relevant și pentru România, unde transportul rutier și agricultura depind în mare măsură de motorină.

O creștere susținută a costurilor carburanților poate pune presiune asupra tarifelor de transport, a prețurilor materiilor prime și, ulterior, asupra produselor din magazine. Impactul efectiv depinde însă de evoluția prețului motorinei în România, de costurile suportate de producători, de contractele de transport și de capacitatea comercianților de a absorbi majorările.