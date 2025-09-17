Sebastian Burduja avertizează că, în lipsa unei intervenții legislative urgente, punerea în funcțiune centralei Iernut va fi amânată cu încă cel puțin o jumătate de an

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, actual deputat și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, atrage atența că este nevoie de o intervenție legislativă urgentă pentru a permite companiei Romgaz să finalizeze centrala de la Iernut, ajunsă la peste 98% grad de finalizare, înainte ca lucrările să fie sistate ca urmare a celei de-a doua rezilieri, din 11 septembrie, a contractului cu executanții spanioli de la Duro Felguera.

Sebastian Burduja a amintit că lucrările la termocentrala de la Iernut au fost reluate, după mari eforturi, la începutul mandatului său de ministru al Energiei, la 1 august 2023. Stadiul lucrărilor era atunci de aproximativ 80%, iar proiectul a ajuns la peste 98% pentru partea de construcții și aproape de 90% pentru lucrările termomecanice și electrice.

Supervizarea proiectului a fost strictă

Conducerea Romgaz a anunțat, joia trecută, pe 11 septembrie, într-o informare pe Bursa de Valori București, că a transmis notificarea de reziliere a contractului de proiectare și execuție lucrări la Centrala de la Iernut către Duro Felguera, compania cu care a încercat a doua oare să finalizeze obiectivul de investiții. Odată pusă în funcțiune, aceasta este așteptată să crească producția de energie din România cu 430 MW.

„Incapacitatea financiară a companiei Duro Felguera a survenit la nivel global, fără nicio legătură cu reluarea proiectului Iernut. Din contră, Romgaz a plătit întotdeauna facturile la timp, iar supervizarea proiectului a fost strictă, atât la nivelul Romgaz, cât și prin ministerul energiei. Am fost de mai multe ori personal în șantier pentru a identifica măsurile necesare pentru accelerarea lucrărilor si finalizarea investiției”, a transmis fostul ministru.

Potrivit demnitarului, opțiunea de reziliere a contractului dintre Romgaz și Duro Felguera este corectă și a fost, în fapt, singura variantă posibilă — și obligatorie — având în vedere depășirea nejustificată de către antreprenorul general a duratei de execuție a lucrărilor, durată stabilită prin contractul încheiat în 2023.

„În mod evident, rezilierea din cauze imputabile constructorului se face cu reținerea garanțiilor. Menționez ca rezilierea nu se putea face înainte de expirarea efectivă a termenelor stabilite prin contract; în caz contrar, Romgaz ar fi riscat noi litigii în instanță, iar proiectul ar fi putut fi blocat din nou pentru o lungă perioadă de timp”, a transmis actualul consilier onorific al premierului.

„Va fi nevoie de intervenții prompte”

Sebastian Burduja a subliniat că Romgaz are nevoie de noi pârghii pentru a putea prelua lucrările în antrepriză proprie.

„Ca pas următor, este nevoie de o intervenție legislativă urgentă — prin OUG sau proiect de lege în Parlament — pentru a permite Romgaz să preia rolul de antreprenor general și să finalizeze lucrările la Iernut, fără a parcurge din nou, pentru restul mic — dar important — rămas de executat, procedurile de achiziție stabilite prin legea 99/2016. Mai mult, în timștipul testelor care se vor face, va fi nevoie de intervenții prompte, deci de achiziționarea unor posibile servicii într-un timp cât mai scurt”, a precizat deputatul.

Potrivit demnitarului, achiziția serviciilor și lucrărilor pentru finalizarea proiectului Iernut ar trebui să respecte procedurile proprii ale Romgaz și principiile legale de concurență și transparență.

„În lipsa acestor modificări legislative, data de punere în funcțiune va fi amânată cu cel puțin 6-12 luni. Ca deputat, susțin pe deplin toate măsurile necesare pentru finalizarea investiției, iar singura soluție este preluarea restului de execuție rămas proiectului de către Romgaz, în calitate de antreprenor general”, a conchis Sebastian Burduja.