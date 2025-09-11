Romgaz reziliază contractul pentru centrala de la Iernut. Este a doua oară când ia această decizie în cazul spaniolilor de la Duro Felguera

Romgaz, principalul producător de gaze din România și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, a anunțat, pentru a doua oară, rezilierea contractului pentru construcția centralei de la Iernut, o investiție importantă pentru producția naționale de energie.

Proiectul a acumulat întârzieri semnificative față de planul inițial, iar situația financiară precară a executantului Duro Felguera – aflat în insolvență – a fost una dintre cauzele care au afectet ritmul lucrărilor. Pentru susținerea ritmului, Romgaz a inițiat chiar plata directă a unor subcontractori, inclusiv General Electric, ca măsură de deblocare a situației financiare.

În martie, centrala termoelectrică de la Iernut, investiție majoră derulată de Romgaz, ajunsese la 3 procente distanță de finalizare. Odată pusă în funcțiune, aceasta este așteptată să crească producția de energie din România cu 439 MW.

Care au fost motivele

Compania Romgaz a transmis pe BVB că a trimis notificarea de reziliere a Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect „Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, încheiat între Romgaz, în calitate de achizitor și Duro Felguera, în calitate de executant.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. informează acționarii și investitorii asupra faptului că, în urma nerespectării de către Executant a obligațiilor contractuale (inclusiv a obligației de executare în termen a lucrărilor), prin Hotărârea nr. 68 din 11 septembrie 2025, Consiliul de Administrație și-a exprimat acordul pentru rezilierea Contractului nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect „Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, a anunțat compania.

Astfel, pe 11 septembrie oficialii ROMGAZ S.A au transmis notificarea de reziliere a Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023 către executant. Notificarea de reziliere va produce efecte în a 31-a zi după primirea ei de către spaniolii de la Duro Felguera.

Traseul investiției de la Iernut

Centrala de la Iernut, una dintre cele mai așteptate investiții din piața energiei din Români, a reintrat în execuție în august 2023, după ce lucrările – tot cu executantul Duro Felguera – au fost oprite în iunie 2021.

Pentru a debloca investiția în noua centrală electrică de la Iernut, în anul 2023, acționarii Romgaz au aprobat încheierea unui contract de tranzacție cu Duro Felguera, una dintre clauzele contractului de tranzacție prevăzând returnarea către Duro Felguera a garanției de bună execuție executate odată cu rezilierea contractului anterior de lucrări, sub condiția îndeplinirii anumitor obligații. Valoarea acestei garanții a fost de 114 milioane de lei și a fost plătită în anul 2023.

Contractul inițial de construire a centralei, încheiat în 2016, la valoarea de 268 milioane de euro plus TVA, prevedea drept termen de punere în execuție anul 2020. Acesta fusese reziliat de Romgaz în iunie 2021, executarea lucrărilor de la Iernut fiind finalizată în proporție de 65-70%.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții a fost de 16 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire conform prevederilor contractului.

Ordinul de începere a lucrărilor pentru „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze” a fost semnat de Răzvan Popescu, director general al Romgaz, pe 1 august 2023. Valoarea noului contractul a fost de aproape 345 de milioane de lei (aproximativ 70 de milioane de euro) fără TVA, iar garanțiile constituite ajung la 17,5 milioane de euro.

Pentru investiția în noua centrală de la Iernut, în anul 2024 a fost încasată suma de 15,9 milioane lei din Planul Național de Investiții, potrivit raportului privind rezultatele preliminare ale Romgaz pe 2024. Suma totală încasată până la 31 decembrie 2024 este de 292,45 milioane lei; conform contractului de finanțare, suma maximă pe care Romgaz o poate accesa este de 320,91 milioane de lei.

Romgaz este principalul producător și furnizor de gaze naturale în România, care se ocupă cu explorarea, producția și furnizarea de gaze naturale, înmagazinarea de gaze, dar și producerea de energie electrică – odată cu aimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, în 2013, și , și vrea să intre și pe piața furnizării de gaze pentru consumatorii casnici.

Producătorul este și partener egal în proiectul exploatării gazelor naturale în perimetrul de mare adâncime Nepun Deep și face demersurile necesare pentru a intra pe piața furnizării de gaze naturale.

Compania este controlată de statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 70% din pachetul de acțiuni.