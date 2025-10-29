Sectorul 2 pregătește ștergerea datoriilor sub 40 de lei pentru firme și cetățeni

Cetățenii și companiile din Sectorul 2 care au datorii mai mici de 40 de lei la impozite și taxe ar putea fi șterși din evidențele fiscale ale Direcției de Taxe, potrivit proiectului de hotărâre consultat de Mediafax, ce va fi supus joi votului consilierilor locali. Proiectul stabilește un plafon prin care datoriile mai mici de 40 de lei, aflate în sold la 31 decembrie 2025, vor fi anulate pentru fiecare contribuabil – fie persoană fizică, fie firmă.

Codul de procedură fiscală obligă ANAF să șteargă automat restanțele sub 40 de lei rămase în sold la 31 decembrie, însă autoritățile locale pot aplica aceeași regulă doar dacă adoptă o hotărâre în acest sens în consiliul local.

Costă mai mult recuperarea decât datoria

Amnistia are în vedere costurile recuperării prin executare silită, considerând că pentru astfel de restanțe, cheltuielile depășesc adesea beneficiul: “Costurile sunt fundamentate ca fiind în cuantum de 12 lei pentru fiecare astfel de procedură, la care se adaugă costurile umane și cheltuielile privind comunicarea cu confirmare de primire”, explică autoritățile.

Potrivit administrației locale de taxe și impozite, anularea acestor sume mărunte va „îmbunătăți recuperarea creanțelor bugetului local” și va duce la „reducerea costurilor și a consumului de resurse”, permițând concentrarea asupra marilor debitori.

Cum și când se aplică

În prezent, peste 7.000 de contribuabili sunt vizați de această măsură: 6.217 persoane fizice și 821 firme au restanțe mai mici de 40 lei, iar valoarea totală estimată a sumelor ce ar putea fi anulate este de 77.309 lei. Direcția de venituri a sectorului doi a precizat că cifrele sunt orientative și pot suferi modificări până la finalul anului viitor „ca urmare a plăților voluntare, a compensărilor din oficiu sau a recuperării prin executare silită”.

Măsura se va aplica la începutul lui 2026, după ce vor fi actualizate evidențele pe anul 2025. Creanțele fiscale curente, din anul 2025, sunt excluse din aplicarea acestei facilități.