Șeful CNAIR: 13 oferte de la companii din șase țări pentru proiectul lărgirii la trei benzi a A1

Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță că au fost depuse 13 oferte de la companii din șase țări pentru proiectul lărgirii la trei benzi a A1. Este interes major pentru proiect, susține directorul.
Petru Mazilu
30 mart. 2026, 17:01, Economic

Cristian Pistol anunță că este „interes major pentru proiectul lărgirii la trei benzi pe sens a Autostrăzii București – Pitești (A1)”.

Pentru contractul necesar elaborării Studiului de Fezabilitate, proiectanți din România, Franța, Italia, Spania, Japonia și Turcia, au depus 13 oferte.

Contractul, cu o valoare estimată de 25,5 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Fonduri Europene Nerambursabile prevede realizarea unei Expertize Tehnice pentru sectorul de autostradă cuprins între București și Pitești și elaborarea Studiului de Fezabilitate.

Durata contractului este de 15 luni, din care 14 luni pentru realizarea Studiului de Fezabilitate.

„Prin acest proiect urmărim creșterea etapizată a capacității de transport a A1 între București și Pitești, reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului rutier, reducerea numărului de accidente și creșterea confortului în timpul călătoriei și reducerea emisiilor poluante și a impactului negativ asupra mediului”, a precizat Cristian Pistol.

