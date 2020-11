Soluţii pentru producătorii agricoli. Multe pieţe şi târguri s-au închis, dar încă mai poţi cumpăra fructe şi legume proaspete

Gata. Orban şi Arafat au închis pieţele. Dar să ştii că mai poţi să îţi cumperi fructe şi legume, direct de la producători. Unii primari au găsit soluţii că să te ajute şi pe tine, şi pe producătorii agricoli.

În Timişoara, Dominic Fritz foloseşte căsuţele de la Târgul de Crăciun. Soluţia nu îi mulţumeşte pe producători, pentru că sunt friguroase şi mici. Rodica Cromec vine de la Caransebeş să îşi vândă marfa. În noile condiţii, trebuie să facă 200 de kilometri în fiecare zi, dus-întors, ca să îşi aducă produsele

La Constanţa, producătorii au fost scoşi în parcare. Administratorii pieţelor au adus 27 de tarabe din oraş, la Piaţa Tomis şi le-au pus în parcare. O altă piaţă din centrul oraşului se transformă în spaţiu deschis, după ce se vor scoate geamurile şi uşile. Costel Olteanu are 45 de ani şi este producator de murături. De 25 de ani îşi vinde produsele în piaţa TOMIS III din Constanţa. Anul acesta are profit zero.

În Braşov, autorităţile au vrut să scoată tarabele în exterior, pe străzile din apropiere, unde să interzică circulaţia maşinilor, dar au venit cu o altă soluţie mai benefică. Vor fi eliminate două dintre laturi şi o parte din acoperiş acolo unde este necesar. Aşa, comercianţii şi producătorii pot rămâne la tarabele lor.

Ionuţ Nasleu, director SC Pieţe SA Timişoara: „Am găsit soluţia ca vitrinele, lactate, carne, firmele să fie cu faţa către exterior, să fie cu faţa către exterior, să se vândă dinăuntru, dar oamenii să nu intre, să nu aibă acces, hala să fie complet închisă, iar producătorii cu legume, cu fructe, cu ce există de sezon acum, se vor reloca pe căsuţele din imediata vecinătate, din parcare.”

„O să venim cu vitrinele jos, conform normelor sanitar-veterinare, să fim cât de cât ok pentru perioada aceasta”, spune un comerciant.

„Vă daţi seama că este foarte nasol. Acum ne bagă în căsuţe, dar pe perioada de iarnă, ce facem? Pentru că este frig. Eu vin de la Caransebeş, fac 100 de kilometri, fac naveta şi vă daţi seama că nu-mi convine ca să vin în fiecare zi”, se plânge Rodica Cromec, producător agricol.

„Noi, în piaţă la un moment dat la începutul pandemiei, am luat nişte măsuri, am învelit tarabele in plexiglas. Servea, la mine de exemplu, doar soţia mea sau fata care era la tarabă, clientul nu punea mâna pe niciun produs, noi îl serveam”, explică şi Costel Olteanu, producător. „Eşti mult mai predispus să te îmbolnăveşti într-un supermarket, într-un hipermarket decât într-o piaţă.”

Allen Coliban, primarul Braşovului: „În fiecare dintre situaţii ne am uitat după soluţii astfel încât să deschidem pe două laturi perimetrul pieţei. Astfel încât să transformăm piaţa într-o piaţă ventilată, prin care aerul să circule liber. Activitatea va fi făcută în condiţii normale, pieţele nu se închid.”

Judeţul Timiş

Suprafaţă agricolă – 693.000 ha

Teren arabil – 530.000 ha

Cultură de cartofi în 2020 – 2.100 hectare

Producţie de cartofi în 2020 – 63.000 de tone

Productori care cultivă roşii, ardei şi ceapă – 84

Producători care cultivă usturoi – 16

Apicultori – 343

Pieţe agroalimentare în Timişoara:

Piaţa Iosefin

Piaţa 700

Piaţa Doina

Piaţa Badea Cârţan

Piaţa de Gros

Piaţa Bălcescu

Piaţa Dacia

Piaţa Nouă

Piaţa Giroc

Piaţa Verde

Judeţul Constanţa

Pieţe agroalimentare Constanţa:

Tomis III

Tic-Tac

Cireşica

Brotăcei

Filipescu

I.L Caragiale

Griviţei

Piaţa Agroalimentară de pe varianta Constanţa-Ovidiu

Pieţe închise în Constanţa: