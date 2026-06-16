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Stadiul lucrărilor la calea ferată dintre Cluj-Napoca și Aghireș a ajuns la 70%

Lucrările pe calea ferată între Cluj-Napoca și Aghireș au ajuns la un stadiu fizic de 70%, anunță marți secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Horațiu Cosma.
Stadiul lucrărilor la calea ferată dintre Cluj-Napoca și Aghireș a ajuns la 70%
Foto: facebook/Horațiu Cosma
Cosmin Pirv
16 iun. 2026, 09:39, Economic
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Oficialul din Ministerul Transporturilor vorbește despre un „progres excelent și pe lotul 1 al magistralei feroviare Cluj – Oradea, între Cluj-Napoca și Aghireș”.

Conform acestuia, stadiul fizic al lucrărilor a depășit pragul de 70% stadiu fizic și avansează într-un ritm „foarte bun” către atingerea jalonului PNRR și finalizarea lucrărilor în anul 2027, conform termenelor contractuale.

El arată că un moment important este începerea lucrărilor la noul pod feroviar peste Someș, în municipiul Cluj-Napoca, una dintre structurile importante ale proiectului.

Horațiu Cosma spune că peste 1.200 de tone de piatră spartă sunt amplasate în șantier în fiecare zi, că aproximativ 300 de metri de traverse sunt montați zilnic și că circa 500 de metri de șină sunt instalați în fiecare zi.

Cale ferată instalată pe un fir

Primul fir de circulație are deja șina montată integral pe întregul tronson, iar pe al doilea fir au fost instalate până acum aproximativ 17 kilometri de traverse și 10 kilometri de șină.

În paralel, se lucrează la stațiile de pe traseu, la sistemele de electrificare și semnalizare, precum și la noua hală de mentenanță din apropierea stației Cluj-Napoca, un obiectiv esențial pentru exploatarea modernă a acestei magistrale.

Valoarea lucrărilor pe cei 30 de kilometri între Cluj-Napoca și Aghireș este de aproximativ 2 miliarde de lei.

Lucrările fac parte din proiectul de modernizare și electrificare a liniei de cale ferată dintre Cluj-napoca și Oradea.

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