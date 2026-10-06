TAROM anunță că actualizările site-ului pot afecta afișarea zborurilor internaționale

Potrivit companiei, pasagerii care au probleme la rezervarea biletelor sunt rugați să solicite asistență pentru rezervare prin Call Center TAROM.

Potrivit comunicatului publicat de companie, operațiunile de zbor se desfășoară normal, însă în această perioadă, TAROM desfășoară lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări.

„Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale”, informează compania.

Compania de zbor îi asigură pe pasageri că lucrează pentru finalizarea lucrează pentru finalizarea actualizărilor „în cel mai scurt timp” și își cere scuze pentru eventualele inconveniente, mulțumindu-le, în același timp, pasagerilor pentru înțelegere.

Cetățenii care întâmpină dificultăți se pot adresa Call Center-ului TAROM sau pot face rezervări sau să solicite asistență prin adresele de email ce se regăsesc pe site-ul companiei, la secțiunea „Contact”.