Prima pagină » Economic » TAROM anunță că actualizările site-ului pot afecta afișarea zborurilor internaționale

TAROM anunță că actualizările site-ului pot afecta afișarea zborurilor internaționale

Compania națională de zbor, TAROM, anunță, marți, că pasagerii care care încearcă să rezerve zboruri internaționale ar putea întâmpina temporar dificultăți la cumpărarea biletelor.
TAROM anunță că actualizările site-ului pot afecta afișarea zborurilor internaționale
poză cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
06 oct. 2026, 18:01, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit companiei, pasagerii care au probleme la rezervarea biletelor sunt rugați să solicite asistență pentru rezervare prin Call Center TAROM.

Potrivit comunicatului publicat de companie, operațiunile de zbor se desfășoară normal, însă în această perioadă, TAROM desfășoară lucrări de actualizare a website-ului și de verificare a sistemelor de rezervări.

„Ca urmare, în următoarele zile pot apărea temporar dificultăți în procesul de achiziție a biletelor, precum și situații în care disponibilitatea locurilor afișată online nu reflectă în timp real situația din sistemul de rezervări, în special în cazul zborurilor internaționale”, informează compania.

Compania de zbor îi asigură pe pasageri că lucrează pentru finalizarea lucrează pentru finalizarea actualizărilor „în cel mai scurt timp” și își cere scuze pentru eventualele inconveniente, mulțumindu-le, în același timp, pasagerilor pentru înțelegere.

Cetățenii care întâmpină dificultăți se pot adresa Call Center-ului TAROM sau pot face rezervări sau să solicite asistență prin adresele de email ce se regăsesc pe site-ul companiei, la secțiunea „Contact”.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
PSD dă semne că ar putea susține Guvernul Luca Niculescu. Fostul ministru al Justiției: “PSD are misiunea de a căuta o soluție pentru țară, un Guvern care să fie stabil”
Gandul
Ruxandra Luca și medicul căsătorit, de pe bancheta din spate... în chirie! Chirurgul s-a întors la 'pacientă' 🫣
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Donald Trump spune că ia aspirină în fiecare zi, „pentru inimă”. Cine NU ar trebui să o ia preventiv
CSID
iCAUR V27, „Defender de buget”, debutează oficial în România. SUV-ul chinezesc pornește de la 45.900 de euro
Promotor