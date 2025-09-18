TAROM renunță la trei Boeinguri 737 MAX 8 din comanda făcută în 2018

Compania TAROM a decis să reducă semnificativ comanda de avioane Boeing 737 MAX 8 plasată în 2018, adaptându-se la contextul financiar și operațional actual.

Comanda inițială și schimbările recente

În 2018, la Farnborough International Airshow, TAROM a anunțat o comandă fermă de cinci Boeinguri 737 MAX 8, însă aceasta va fi acum diminuată la doar două aeronave, conform Boarding Pass.

Restul de trei unități vor fi anulate, după ce compania nu a reușit să finalizeze livrările planificate și s-a confruntat cu schimbări interne majore.

Motivele reducerii

Decizia vine pe fondul dificultăților financiare și al restructurării interne a TAROM, dar și al întârzierilor de producție și al problemelor de imagine pe care modelul 737 MAX 8 le-a avut la nivel global.

În plus, compania urmărește să-și ajusteze flota în funcție de cerințele pieței și de planul de reorganizare susținut de Comisia Europeană.

Cele două avioane 737 MAX 8 rămase în comandă sunt așteptate să fie livrate în anii următori, însă nu există încă un calendar ferm.

Această ajustare ar face parte dintr-o strategie mai amplă prin care TAROM își dorește să reducă costurile, să crească eficiența și să stabilizeze operațiunile înainte de a lua noi decizii privind extinderea flotei.