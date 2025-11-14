Transgaz a avut un profit net de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat în primele nouă luni din 2025. Profitul net consolidat a ajuns la 681,9 milioane de lei

Grupul Transgaz a înregistrat în primele nouă luni din 2025, față de același interval de anul trecut, un profit brut consolidat în creștere de 430%, respectiv cu 609,6 milioane de lei, iar profitul net consolidat, în creștere de 471%, mai precis cu 537,2 milioane de lei.

Astfel, profitul net realizat de grup a ajuns la 681,9 milioane de lei în primele trei trimestre din 2025, față de 144,6 milioane de lei în aceeași perioadă de anul trecut.

Companiile consolidate din grupul Transgaz sunt compania-mamă Transgaz SA, deținută intergal, Eurotransgaz SRL (100%), Vestmoldtransgaz, operatorul național de sistem și transport din Republica Moldova, deșinută de Eurotransgaz în proporție de 75%, alături de BRD (25%), și Petrostar SA, la care a cumpărat în mai 2025 pachetul de control de 51%, aceasta fiind una dintre cele mai reprezentative companii din România, activând în domeniul cercetării, ingineriei tehnologice și proiectării pentru industria extractivă de petrol și gaze.

„Variația indicatorilor economico-financiari consolidați la 30 septembrie 2025, comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2024 este determinată în principal de variația indicatorilor economico-financiari individuali înregistrați de SNTGN Transgaz SA la 30 septembrie 2025 comparativ cu cei realizați în perioada similară a anului 2024”, arată compania.

De exemplu, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, Vestmoldtransgaz a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 193 de milioane de lei.

La ce capitalizare a ajuns compania de stat

La nivelul companiei-mamă, comparativ cu realizările la 30 septembrie 2024 profitul brut realizat la 30 septembrie înregistrează o creștere de 367%, respectiv cu 530,5 milioane de lei, iar profitul net realizat înregistrează o creștere de 388%, respectiv cu 465,3 milioane de lei.

Potrivit informării companiei, profitul brut este cu 538,1 milioane de lei superior celui prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, înregistrând o creștere de 381%, iar profitul net este cu 488,6 milioane de lei peste cel bugetat, ceea ce înseamnă o creștere de 454%.

Astfel, profitul net realizat de companie a ajuns la 626,7 milioane de lei, de 4,5 ori mai mare decât cel bugetat de 138,1 milioane de lei în primele trei trimestre din 2025.

Transgaz este o companie controlată de stat, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), care deține 58,5% din acțiuni. În ceea ce privește numărul de acționari, la data de 25 iunie 2025 erau înregistrați 18.460 acționari, cu 684 de acționari mai mulți față de data de 31 decembrie 2024, potrivit raportului citat.

Compania deține statutul de monopol în transportul gazelor naturale din România și vehiculează circa 90% din totalul gazelor naturale consumate.

Compania are vineri, după închiderea bursei, o capitalizare bursieră de 12,3 miliarde de lei, în creștere semnificativă de la începutul anului. Pe 20 octombrie, compania avea o capitalizare bursieră de 11,2 miliarde de lei, când acțiunile crescuseră cu 11%, după ce compania anunțase finalizarea a două proiecte straregice.

Este vorba de conducta Tuzla – Podișor, care va aduce gazele din proiectul de exploatare a gazelor din perimetrul de mare adâncime Neptun Deep, și conducta care aduce gazele la poarta viitoarei celei mai mari centrale electrice din Uniunea Europeană.