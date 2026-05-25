Prima pagină » Economic » Tranzacție de 280 de milioane de euro pe piața parcurilor de retail din România

Tranzacție de 280 de milioane de euro pe piața parcurilor de retail din România

Un portofoliu de 6 parcuri de retail din România, cu o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp, va fi achiziționat printr-o tranzacție care ajunge la peste 280 de milioane de euro.
Tranzacție de 280 de milioane de euro pe piața parcurilor de retail din România
Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România
Cosmin Pirv
25 mai 2026, 10:44, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

AFI a semnat acordul pentru achiziția unui portofoliu de parcuri de retail în România. Valoarea tranzacției este de 281,8 de milioane de euro, una dintre cele mai importante operațiuni pe segmentul de retail parks realizate în țara noastră în ultimii ani.

Portofoliul include 6 parcuri de retail deținute de MAS Property Holding: Baia Mare Value Centre din Baia Mare, Bârlad Value Centre din Bârlad, Prahova Value Centre din Ploiești, Roman Value Centre din Roman, Sepsi Value Centre din Sfântu Gheorghe și Zalău Value Centre din Zalău.

Parcurile au o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp.

„Parcurile de retail au devenit o divizie distinctă și strategică în viziunea de creștere pe termen lung a AFI, datorită flexibilității acestui format și eficienței sale operaționale. Această tranzacție reprezintă o confirmare clară a încrederii noastre în piața din România – ne consolidează prezența în orașe cu potențial ridicat și adaugă o dimensiune importantă unui portofoliu construit cu atenție pentru a genera valoare pe termen lung. În paralel cu această achiziție, continuăm planurile de dezvoltare la nivel local, prin noi proiecte office și rezidențiale aflate în construcție”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România, citat într-un comunicat al companiei.

După finalizarea tranzacției, cele 6 parcuri vor fi optimizate prin îmbunătățirea mixului de chiriași și implementarea standardelor operaționale ale companiei la nivelul întregului portofoliu.

Compania amintește că a intrat pe segmentul parcurilor de retail din România în 2023, odată cu livrarea AFI Arad, cu aproximativ 29.400 mp suprafață închiriabilă.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Micul geniu al matematicii din România a cucerit lumea la vârsta de 11 ani. Povestea unui triplu campion mondial la aritmetică mentală
Gandul
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Cancan
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Prosport
Cum își justifică uriașa avere frații Alfred și Gerald Simonis: „Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună”/„Am fost creierul companiei Morgan Sindall”
Libertatea
Doliu în muzica populară! A murit o iubită interpretă. A făcut AVC chiar înainte de a urca pe scenă
CSID
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia