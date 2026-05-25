Prima pagină » Economic » Elvețienii își mută fabrica din Ilfov. În ce oraș va crea noi locuri de muncă?

O companie elvețiană din industria electronică renunță la fabrica din zona Snagov-Gruiu și pregătește mutarea producției la Ploiești, oraș care atrage tot mai multe investiții industriale în ultimii ani.
sursa foto: Schurter AG Electronic Components
Maria Miron
25 mai 2026, 10:50, Economic
Grupul Variosystems AG, care produce componente și echipamente electronice pentru clienți industriali din Europa, intenționează să își relocheze activitatea din Ilfov în ultimul trimestru din 2027, potrivit informațiilor consultate de Economedia.

Noua fabrică va folosi sisteme industriale digitale

Compania elvețiană a intrat pe piața locală în urmă cu câțiva ani, după preluarea fabricii din Gruiu prin achiziția diviziei de producție electronică a Schurter Holding AG. Tranzacția a inclus unitatea din România și angajații acesteia.

Fabrica din Ilfov, cu o suprafață de aproximativ 6.200 de metri pătrați, produce plăci cu circuite imprimate și componente utilizate ulterior în lanțuri industriale europene.

Noua fabrică din Ploiești va continua activitățile de producție și inginerie, însă compania spune că accentul va fi pus pe automatizare, digitalizare și integrarea datelor industriale. Proiectul include sisteme de monitorizare a producției în timp real, analiză a performanței liniilor industriale și procese specifice conceptului Industry 4.0, care presupune fabrici automatizate și conectate digital.

Avantajele industriale ale Ploieștiului

Mutarea la Ploiești va permite extinderea producției într-un spațiu mai mare decât actuala locație din Ilfov. Spre deosebire de nordul Bucureștiului și zona Ilfov, unde terenurile și costurile logistice au crescut puternic în ultimii ani, Ploieștiul rămâne unul dintre cele mai importante centre industriale din sudul țării.

Orașul are acces rapid la autostrada A3, zone dedicate industriei și o tradiție industrială care continuă să atragă investiții.

România profită de relocarea producției din Asia

Relocarea reflectă și tendința tot mai vizibilă de „nearshoring”, prin care companiile occidentale încearcă să aducă producția mai aproape de piețele europene, după mulți ani în care numeroase activități industriale au fost transferate în Asia.

România a devenit una dintre destinațiile folosite pentru astfel de relocări, în special în sectoarele industriale și electronice.

Variosystems AG operează în prezent în opt țări și are peste 2.800 de angajați la nivel global. Grupul își extinde în paralel activitatea europeană și în Croația, unde dezvoltă operațiuni de asamblare industrială.

