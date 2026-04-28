City Grill investește 7 milioane de euro într-o unitate nouă de producție pentru ready meals, cu capacitate triplă, de peste 15.000 porții zilnic 100 noi locuri de muncă, de la producție la logistică

Noua fabrică, echipată cu tehnologie de ultimă generație, va permite creșterea capacității de producție de la 5.000 la 15.000 de porții pe zi. Investiția este direcționată în principal către automatizare, eficiență operațională și soluții cu impact redus asupra mediului, într-un model de producție care urmărește atât scalabilitatea, cât și constanța calității.

Extinderea vine într-un moment în care consumul de produse ready to eat intră într-o nouă etapă, în care decizia implică, dincolo de comoditate, un echilibru între timp, calitate și predictibilitate. Dacă în urmă cu câțiva ani aceste produse erau percepute ca alternative de compromis, astăzi ele devin parte integrată din rutina de consum, atât în retail, cât și în zonele de proximitate precum clădirile de birouri.

Pentru Grupul City Grill, dezvoltarea segmentului de ready meals reprezintă o extensie naturală a experienței din restaurante, într-un format adaptat consumului de zi cu zi. Noua unitate de producție este gândită ca o bucătărie profesionistă la scară industrială, echipamentele acoperă întregul flux, de la gătit la porționare, răcire rapidă și ambalare sustenabilă în atmosferă protectoare, cu preparate gătite aproape de momentul livrării și fără utilizarea conservanților.

