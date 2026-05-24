Prima pagină » Social » Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, sărbătorită pe 24 mai. Majoritatea parcurilor naționale din România sunt în Carpați

Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, sărbătorită pe 24 mai. Majoritatea parcurilor naționale din România sunt în Carpați

Pe 24 mai este marcată Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, dedicată protejării naturii și conservării ariilor naturale. România are 13 parcuri naționale.
Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, sărbătorită pe 24 mai. Majoritatea parcurilor naționale din România sunt în Carpați
Sursa foto: Lucian Muntean / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
24 mai 2026, 07:20, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În fiecare an, la data de 24 mai, este marcată Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, eveniment dedicat promovării și protejării ariilor naturale protejate din Europa.

Sărbătoarea are rolul de a atrage atenția asupra importanței conservării biodiversității și a protejării ecosistemelor naturale.

Primele parcuri naționale din Europa au fost create în Suedia

Istoria acestei zile începe în anul 1909, când în Suedia au fost înființate primele nouă parcuri naționale europene. Printre acestea s-a aflat și Parcul Național Sarek, considerat primul parc național din Europa.

La 90 de ani distanță, în 1999, Federația EUROPARC Federation a instituit oficial Ziua Europeană a Parcurilor Naționale.

România are 13 parcuri naționale

În România există 13 parcuri naționale, iar aproape toate sunt situate în zona Munților Carpați. Singura excepție este Parcul Național Munții Măcinului, aflat în Dobrogea, notează romaniasalbatica.ro.

Primul parc național din România a fost Parcul Național Retezat, înființat în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza și a biologului Emil Racoviță.

Evenimente organizate de Ziua Europeană a Parcurilor

La nivel european, această zi este marcată prin acțiuni de ecologizare, plantări de arbori, tururi ghidate, activități educative și conferințe dedicate protecției mediului și conservării naturii.

Scopul acestor evenimente este de a încuraja implicarea comunităților locale și responsabilitatea față de mediul înconjurător.

Cum se pot implica vizitatorii

Organizatorii și administratorii ariilor protejate recomandă turiștilor să respecte regulile de vizitare și să contribuie la protejarea naturii.

Printre recomandările transmise se numără:

  • participarea la activitățile organizate de parcurile naționale;
  • respectarea regulamentelor de vizitare;
  • semnalarea eventualelor nereguli autorităților competente;
  • protejarea mediului prin evitarea abandonării deșeurilor în natură.

Mesajul central al acestei zile rămâne acela că natura trebuie admirată și protejată, iar fiecare vizitator poate contribui la conservarea patrimoniului natural european.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
Ce le transmite Bolojan parlamentarilor: „Sunt nouă legi foarte importante de care depinde atragerea a peste 7,5 miliarde de euro”. Când ar urma să fie accesate
Gandul
125 de lei în plus la pensie pentru toți pensionarii români din această categorie, de la 1 iulie 2026
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Adevărul despre Berilă (II). A ucis şapte oameni, a primit 250 de ani de închisoare, dar a evadat, pe acoperişul unui vagon de tren. „Cum să fugă înaintea mea un condamnat la 2 ani?”
Libertatea
Desertul care se separă în trei straturi diferite în timp ce se coace. Cum să prepari prăjitura Magic Cake
CSID
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia