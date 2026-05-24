Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, sărbătorită pe 24 mai. Majoritatea parcurilor naționale din România sunt în Carpați

În fiecare an, la data de 24 mai, este marcată Ziua Europeană a Parcurilor Naționale, eveniment dedicat promovării și protejării ariilor naturale protejate din Europa.

Sărbătoarea are rolul de a atrage atenția asupra importanței conservării biodiversității și a protejării ecosistemelor naturale.

Primele parcuri naționale din Europa au fost create în Suedia

Istoria acestei zile începe în anul 1909, când în Suedia au fost înființate primele nouă parcuri naționale europene. Printre acestea s-a aflat și Parcul Național Sarek, considerat primul parc național din Europa.

La 90 de ani distanță, în 1999, Federația EUROPARC Federation a instituit oficial Ziua Europeană a Parcurilor Naționale.

România are 13 parcuri naționale

Parcul Național Munții Măcinului , aflat în Dobrogea, notează În România există 13 parcuri naționale, iar aproape toate sunt situate în zona Munților Carpați. Singura excepție este, aflat în Dobrogea, notează romaniasalbatica.ro

Primul parc național din România a fost Parcul Național Retezat, înființat în anul 1935 la inițiativa profesorului Alexandru Borza și a biologului Emil Racoviță.

Evenimente organizate de Ziua Europeană a Parcurilor

La nivel european, această zi este marcată prin acțiuni de ecologizare, plantări de arbori, tururi ghidate, activități educative și conferințe dedicate protecției mediului și conservării naturii.

Scopul acestor evenimente este de a încuraja implicarea comunităților locale și responsabilitatea față de mediul înconjurător.

Cum se pot implica vizitatorii

Organizatorii și administratorii ariilor protejate recomandă turiștilor să respecte regulile de vizitare și să contribuie la protejarea naturii.

Printre recomandările transmise se numără:

participarea la activitățile organizate de parcurile naționale;

respectarea regulamentelor de vizitare;

semnalarea eventualelor nereguli autorităților competente;

protejarea mediului prin evitarea abandonării deșeurilor în natură.

Mesajul central al acestei zile rămâne acela că natura trebuie admirată și protejată, iar fiecare vizitator poate contribui la conservarea patrimoniului natural european.