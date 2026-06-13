Administrația Trump, obligată să restabilească modificările aduse Parcurilor Naționale

Un judecător federal a ordonat, vineri, administrației Trump să restabilească modificările aduse Parcurilor Naționale, potrivit AP.

Judecătorul a ordonat să restaureze siturile modificate în baza unui ordin executiv. Ordinul solicită muzeelor, parcurilor și monumentelor naționale să nu expună elemente care „denigrează în mod necorespunzător americanii din trecut sau din viață”.

Este prevăzută și suspendarea modificărilor suplimentare

Ordonanța preliminară emisă dispune, de asemenea, o suspendare a oricăror modificări suplimentare. Aceasta menționează că reclamanții au demonstrat că eforturile sunt menite „să rescrie istoria națiunii cu un pix alb”, potrivit aceleiași surse.

„Istoria nu poate fi relatată cu fidelitate fără a lua în considerare experiențele comunităților ale căror contribuții, lupte și realizări formează o parte importantă a poveștii națiunii noastre”, a transmis judecătorul.

Administrația Trump trebuie, de asemenea, să furnizeze un raport de stadiu în fiecare săptămână. Acesta trebuie să descrie progresul înregistrat în ceea ce privește aceste schimbări, a mai scris judecătorul.

„Sub pretextul promovării demnității americane, această administrație încearcă să împărtășească o istorie limitată. Ea ordonă îndepărtarea tuturor semnelor, afișajelor și expozițiilor interpretative din parcurile naționale care nu se aliniază cu narațiunea sa preferată, spunând astfel adevăruri pe jumătate”, a mai menționat judecătorul federal, potrivit sursei.

Ordinul, în urma unui proces intentat în februarie

Ordinul vine ca răspuns la un proces intentat în februarie de organizații de conservare și istorie. Procesul avea legătură cu politicile Serviciului Parcurilor Naționale. Grupurile spun că politicile au obligat personalul serviciului parcurilor să elimine sau să cenzureze zeci de exponate care prezintă cunoștințe științifice și istorice americane corecte și relevante, inclusiv despre sclavie și schimbări climatice.

Multe dintre schimbări au avut loc la Parcul Național Istoric Independence din Philadelphia. Aici, administrația a eliminat expozițiile despre viața a nouă persoane înrobite la fața locului în anii 1790, sub George Washington. Alte modificări au inclus îndepărtarea unui indicator de la Monumentul Național al Vulcanului Sunset Crater din Arizona, care descria bulele de bazalt. Indicatorul a fost îndepărtat deoarece avea o imagine a unui vizitator care ținea un steag al Pride. De asemenea, filmele despre istoria muncii au fost îndepărtate din Parcul Național Istoric Lowell din Massachusetts, mai arată sursa.

Președintele Donald Trump a semnat anul trecut ordinul executiv. Acesta „restaurează adevărul și sănătatea mintală în istoria americană” la muzeele, parcurile și obiectivele turistice ale națiunii.