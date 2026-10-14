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Trenurile revin pe o linie feroviară românească afectată în 2024 de furtuna Boris. Refacerea infrastructurii a costat aproape 56 de milioane de lei

Circulația feroviară pe ruta Galați–Târgu Bujor a fost redeschisă miercuri, după finalizarea lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate de inundațiile din septembrie 2024, provocate de furtuna Boris. Investiția s-a ridicat la aproape 56 de milioane de lei, iar lucrările continuă pe tronsonul Târgu Bujor–Bârlad.
Trenurile revin pe o linie feroviară românească afectată în 2024 de furtuna Boris. Refacerea infrastructurii a costat aproape 56 de milioane de lei
Foto: CFR Infrastructură Galați
Cosmin Pirv
14 oct. 2026, 15:59, Economic
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Sucursala Regională de Căi Ferate Galați a anunțat că trenurile pot circula din nou pe linia CF 703, între Galați și Târgu Bujor, începând de miercuri, 14 octombrie, de la ora 15.00, grav afectată de furtuna Boris.

Inundațiile din 14–15 septembrie 2024 au afectat aproximativ 11 kilometri de cale ferată, în 36 de zone, provocând întreruperea circulației și impunând lucrări ample de refacere și consolidare a infrastructurii.

Potrivit CFR, investiția a avut o valoare de 55.989.500 de lei, inclusiv TVA, și a fost finanțată de la bugetul de stat. Lucrările au inclus refacerea terasamentului, înlocuirea șinelor rupte și a traverselor deteriorate, refacerea substratului căii ferate și stabilizarea acesteia, precum și repararea trecerilor la nivel.

Pe durata lucrărilor, circulația feroviară a fost posibilă doar pe porțiunea Galați–Chiraftei, iar deplasarea către Târgu Bujor, Berești și Bârlad a fost asigurată cu mijloace de transport rutier.

Lucrările continuă pe tronsonul Târgu Bujor–Bârlad, în vederea redeschiderii circulației pe întreaga linie CF 703.

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