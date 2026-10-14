Tribunalul București respinge cererea de insolvență a AnimaWings. Ce se întâmplă cu solicitările creditorilor

Tribunalul București a decis miercuri să respingă cererea depusă de compania aeriană românească Anima Wings Aviation SA pentru deschiderea procedurii insolvenței. Instanța a stabilit un nou termen pentru examinarea solicitărilor formulate de creditori.

Decizia a fost luată în baza articolului 67 alineatul (2) din Legea insolvenței, care obligă societățile să depună anumite documente referitoare la situația financiară, patrimoniu, creditori și intențiile privind reorganizarea activității. Lipsa acestora poate duce la respingerea cererii. Soluția publicată de instanță nu precizează ce documente au lipsit.

Nouă entități aeroportuare, printre creditori

Printre creditori se numără aeroporturile din Oradea, Suceava, Brașov, Craiova, Sibiu, Arad, Timișoara și Cluj-Napoca, precum și Compania Națională Aeroporturi București.

De asemenea, pe lista creditorilor figurează și Banca Transilvania, Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), Uplift Airport Services și mai multe societăți comerciale și persoane fizice.

Tribunalul a stabilit că solicitările acestora vor fi examinate separat, la termenul din 11 noiembrie 2026.

Cererile a patru dintre creditori ar putea fi anulate. Uplift Airport Services, Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, Compania Națională Aeroporturi București și un creditor persoană fizică au fost citați să achite taxa judiciară de timbru pentru ca solicitările lor să poată fi examinate de instanță.

Hotărârea pronunțată miercuri poate fi atacată cu apel în termen de șapte zile de la comunicare.

Pierderi de peste 100 de milioane de lei

AnimaWings se confruntă cu dificultăți financiare, cheltuielile companiei depășind cu mult veniturile obținute. Compania a înregistrat pierderi de aproximativ 111 milioane de lei în 2025, potrivit datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor.

La sfârșitul anului 2025, operatorul aerian avea datorii totale de aproximativ 157 de milioane de lei. La 30 iunie 2026, compania înregistra și restanțe de circa 11,5 milioane de lei către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

La 1 octombrie, AnimaWings a anunțat suspendarea tuturor zborurilor între 2 și 24 octombrie 2026, urmând să le reia din 25 octombrie, pe baza unui program revizuit.