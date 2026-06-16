Prima pagină » Economic » Un mare lanț de restaurante va fi vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine va prelua conducerea

Un mare lanț de restaurante va fi vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine va prelua conducerea

Un mare lanț de restaurante de pizza va fi vândut de compania-mamă pentru suma de 2,7 miliarde de dolari. Decizia a fost luată în contextul vânzărilor scăzute pentru mai multe trimestre consecutive.
Un mare lanț de restaurante va fi vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine va prelua conducerea
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
16 iun. 2026, 17:24, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Lanțul de restaurante Pizza Hut va fi vândut în cadrul a două tranzacții pentru 2,7 miliarde de dolari.

Compania-mamă, Yum Brands, a anunțat, marți, că restaurantele Pizza Hut din China continentală vor fi achiziționate de Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari, în timp ce restul afacerii va reveni firmei de capital privat LongRange Capital pentru 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru creșterea viitoare, având în spate proprietari care aduc o vastă expertiză în industria restaurantelor”, a declarat Chris Turner, CEO al Yum Brands, într-un comunicat citat de The Guardian.

Informația vine în contextul în care în luna noiembrie 2025, Yum Brands evalua opțiuni strategice pentru divizia sa Pizza Hut, inclusiv o posibilă vânzare totală sau parțială a brandului aflat în dificultate.

Pizza Hut este al doilea cel mai mare lanț de restaurante de tip pizzerie din SUA.

Pizza Hut, achiziționat de PepsiCo la sfârșitul anilor 1970

Fondat în 1958 în Wichita, Kansas, Pizza Hut s-a extins rapid datorită prețurilor reduse și servirii rapide, devenind recunoscut pentru acoperișurile sale roșii.

Brandul a fost achiziționat de PepsiCo la sfârșitul anilor 1970, iar în anii 1990 divizia sa de restaurante (care includea Pizza Hut, Taco Bell și KFC) a fost separată, formând compania Yum Brands.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da