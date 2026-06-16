Un mare lanț de restaurante va fi vândut pentru 2,7 miliarde de dolari. Cine va prelua conducerea

Lanțul de restaurante Pizza Hut va fi vândut în cadrul a două tranzacții pentru 2,7 miliarde de dolari.

Compania-mamă, Yum Brands, a anunțat, marți, că restaurantele Pizza Hut din China continentală vor fi achiziționate de Yum China pentru 1,2 miliarde de dolari, în timp ce restul afacerii va reveni firmei de capital privat LongRange Capital pentru 1,5 miliarde de dolari, potrivit Reuters.

„Sub conducerea LongRange și Yum China, Pizza Hut va fi bine poziționată pentru creșterea viitoare, având în spate proprietari care aduc o vastă expertiză în industria restaurantelor”, a declarat Chris Turner, CEO al Yum Brands, într-un comunicat citat de The Guardian.

Informația vine în contextul în care în luna noiembrie 2025, Yum Brands evalua opțiuni strategice pentru divizia sa Pizza Hut, inclusiv o posibilă vânzare totală sau parțială a brandului aflat în dificultate.

Pizza Hut este al doilea cel mai mare lanț de restaurante de tip pizzerie din SUA.

Pizza Hut, achiziționat de PepsiCo la sfârșitul anilor 1970

Fondat în 1958 în Wichita, Kansas, Pizza Hut s-a extins rapid datorită prețurilor reduse și servirii rapide, devenind recunoscut pentru acoperișurile sale roșii.

Brandul a fost achiziționat de PepsiCo la sfârșitul anilor 1970, iar în anii 1990 divizia sa de restaurante (care includea Pizza Hut, Taco Bell și KFC) a fost separată, formând compania Yum Brands.