Un parlamentar din Polonia a demisionat, după ce s-a îndrăgostit de un model androgin

Dawid Szóstak și-a dat demisia din Parlament și din partid, în după ce a anunțat oficial că se întâlnește cu modelul androgin Michalina Manios. Cei doi și-au confirmat oficial relația, într-un interviu pentru Gazeta Wyborcza, citat de Euronews.

Cei doi au precizat că-și doresc „să se focuseze pe ce este important”. Cei doi au subliniat că împărătșesc valori comune, precum credința Catolică și respectul pentru tradiții.

Szóstak, a precizat că cei doi s-au cunoscut printr-o platformă online, dar nu a oferit alte detalii.

„Mi-au plăcut fotografiile postate de Michalina. Radiau multă energie și feminitate”, a spus fostul parlamentar din Polonia.

Oficialul polonez i-a dat mesaj, iar între cei doi s-a înfiripat o poveste de dragoste. „Totul s-a întâmplat în mod natural. Am devenit un cuplu. Ne respectăm și ne înțelegem reciproc”, a explicat Michalina Manios.