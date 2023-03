Un restaurant italian din Bucureşti a fost închis temporar de ANPC

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti (CPCMB) a desfăşurat o acţiune de control la operatorul economic To Go Pronto e Via SRL (La Marilù), cu denumirea comercială, pe site, La Italianu, din sectorul 4 al Capitalei, care activează în domeniul alimentaţiei publice, informează ANPC.

Echipa de comisari CPCMB a constatat că o sesizare se confirmă şi, pentru neregulile identificate, au fost applicate următoarele sancţiuni:

- amendă contravenţională în valoare de 7.000 lei

- un avertisment

- oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare neconforme

- oprirea temporară a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor.

Principalele abateri constatate au fost:

- utilizarea unor materii prime/semipreparate fără etichete cu elemente de identificare şi caracterizare şi fără data limită de consum

- folosirea unor agregate frigorifice deteriorate şi neigienizate, cu grătare cu vopsea exfoliată, ventilaţie ce prezenta depuneri de praf şi impurităţi, chedere depreciate

- utilizarea unor vase de bucătărie cu arsuri şi aspect de uzură, precum şi a unor ustensile de bucătărie neprofesionale

- lipsa menţionării ingredientelor cu potenţial alergen şi a valorilor nutriţionale

- lipsă verificării metrologice a cântarului din unitate

- desfăşurarea activităţii într-un spaţiu deteriorate (tavan cu infiltraţii şi placi lipsă, pereţi cu bucăţi de faianţă spartă)

- depozitarea pastelor deja fierte în agregatul frigorific

- colectarea reziduală în coşuri fără capac.