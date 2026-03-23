Unde zboară românii. Italia pentru al cincilea an este principala destinație de city-break și vacanțe a pasagerilor Wizz Air

Aproape o treime din totalul rezervărilor pentru city-breakuri efectuate la compania aeriană în 2025 au fost făcute de români cu destinația Italia, care este astfel pentru al cincilea an consecutiv, cea mai populară destinație pentru city-breakuri și vacanțe lungi.

Deși Italia și-a menținut poziția de lider de-a lungul anilor, traficul pentru city-breakuri a crescut și în rândul altor țări, Spania ocupând locul al doilea, iar Regatul Unit locul al treilea, acesta din urmă urcând două poziții față de 2021. Aceste tendințe reflectă preferința puternică a românilor pentru escapade accesibile, care oferă nu doar soare și relaxare, ci și oportunitatea de a descoperi experiențe culturale autentice, arată compania, luni, printr-un comunicat de presă.

Wizz Air operează o flotă de 262 de aeronave Airbus A320 și A321, cu care a transportat în 2025 68,6 milioane de pasageri. Dintre aceștia aproximativ 14,5 milioane de pasageri au fost pe zborurile către și dinspre România în 2025, cu 13,10% mai mulți față de anul precedent.

Cum își aleg românii destinația

„Observăm o tendință clară și constantă în modul în care turiștii români aleg să exploreze Europa, Italia menținându-și ferm poziția de destinație principală. Atractivitatea sa constantă reflectă cererea mare pentru destinații care îmbină cultura, gastronomia, obiectivele turistice emblematice și accesibilitatea, indiferent dacă turiștii își planifică o escapadă scurtă sau o vacanță mai lungă”, declară Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

„În același timp, datele arată că pasagerii români își diversifică din ce în ce mai mult opțiunile de călătorie. Spania continuă să înregistreze rezultate foarte bune datorită combinației dintre orașele sale pline de viață și destinațiile de agrement, în timp ce Regatul Unit a urcat semnificativ în clasament în ultimii cinci ani. Observăm, de asemenea, o cerere sezonieră tot mai mare pentru Grecia ca destinație de vacanță, în special în lunile de vară”, explică reprezentanta companiei aeriene

Top 5 destinații de city-break în 2025 pentru români, pe baza datelor Wizz Air privind rezervările de zboruri):

Italia Spania Regatul Unit Germania Franța

Potrivit companiei, o tendință similară se observă și în cazul vacanțelor mai lungi cu plecare din România, unde aceleași patru destinații ocupă primele locuri în clasament, însă Grecia se situează pe locul al cincilea în această categorie, datorită cererii ridicate din perioada de vară pentru insulele sale populare.

Cele mai populare cinci destinații pentru vacanțe lungi în 2025, în rândul turiștilor români, pe baza datelor Wizz Air privind rezervările de zboruri:

Italia Spania Regatul Unit Germania Grecia

În Italia, orasele apreciate de români sunt Milano, Roma, Napoli, Veneția și Treviso, dar compania a lansat și destinații italiene mai puțin cunoscute, precum Brindisi, în regiunea Apulia din sudul Italiei, și Pescara, pe coasta Adriaticii, în regiunea Abruzzo, extinzând și mai mult opțiunile călătorilor dincolo de cele mai cunoscute destinații turistice ale țării.

Conform datelor Wizz Air, Spania ocupă locul al doilea, datorită cererii pentru destinații turistice din orașe dinamice ca Valencia, Malaga și Sevilla, dar și pentru destinațiile de vacanță din Insulele Canare și Baleare, precum Tenerife, Gran Canaria și Palma de Mallorca.

În ultimii cinci ani, Regatul Unit a urcat două locuri în clasament, ocupând locul al treilea, ceea ce subliniază atractivitatea sa tot mai mare în rândul călătorilor români. Deși țara ocupă doar locul al treilea în clasamentul general, Londra rămâne cea mai căutată destinație din România, remarcându-se ca ruta cu cel mai mare număr de zboruri și cu unul dintre cele mai mari volume de pasageri din rețeaua Wizz Air, arată compania.

Pe lângă capitala britanică, orașe precum Birmingham, Leeds și Liverpool atrag, de asemenea, un interes din ce în ce mai mare, oferind călătorilor o combinație de cultură, divertisment, cumpărături și experiențe urbane.

Franța se menține în topul destinațiilor de city-break Wizz Air, continuând să atragă turiștii cu orașe precum Nisa și Lyon, cunoscute pentru farmecul, gastronomia și patrimoniul lor cultural, sau Paris, care rămâne principala atracție a țării pentru aceștia.

Și Grecia intră în top cinci Wizz Air în categoria vacanțelor mai lungi, datorită cererii ridicate din perioada de vară pentru insulele sale populare. De la Corfu, Heraklion, Mykonos, Santorini și Zakynthos, până la Kefalonia (cea mai nouă destinație disponibilă din România în această vară), Grecia continuă să atragă o gamă variată de turiști, de la iubitori de natură și petrecăreți, până la familii, datorită opțiunilor pentru plaje, farmecului insulelor și escapadelor mediteraneene clasice.