Uniunea Europeană investește 1,1 miliarde de euro în transporturi. Ce proiecte vor primi finanțare

Finanțarea vizează dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), iar statele membre, inclusiv România, pot depune proiecte până la 6 octombrie 2026.

Peste un miliard de euro pentru infrastructura de transport

Noul apel de proiecte are o valoare totală de 1,1 miliarde de euro. Fondurile vor fi acordate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE).

Este ultima finanțare de acest tip din actualul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2021-2027.

Comisia Europeană urmărește accelerarea investițiilor în infrastructura de transport din statele membre.

Accent pe căile ferate și transportul verde

O mare parte din fonduri va fi direcționată către dezvoltarea transportului feroviar. Proiectele selectate vor sprijini implementarea planului european pentru transportul feroviar de mare viteză.

Finanțarea va susține și decarbonizarea transportului maritim. De asemenea, vor fi sprijinite investițiile în infrastructura pentru încărcarea navelor în porturi.

Comisia Europeană încurajează și electrificarea transportului rutier.

Fondurile pot fi utilizate și pentru electrificarea operațiunilor desfășurate în aeroporturi.

Mobilitatea militară și digitalizarea, printre priorități

Apelul include finanțări pentru eliminarea blocajelor din rețeaua europeană de mobilitate militară.

Potrivit Comisiei, investițiile urmăresc consolidarea capacității de reacție și a rezilienței infrastructurii europene. În același timp, vor fi finanțate proiecte de digitalizare a transportului rutier.

Executivul european estimează că aceste investiții vor contribui la creșterea eficienței și interoperabilității rețelelor de transport.

Ucraina și Republica Moldova, incluse în program

Pentru prima dată, apelul include și Ucraina, alături de Republica Moldova.

Comisia Europeană afirmă că măsura urmărește consolidarea legăturilor de transport dintre cele două state și Uniunea Europeană.

Integrarea infrastructurii este considerată un pas important pentru apropierea acestora de piața europeană.

Proiectele pot fi depuse până în octombrie

Autoritățile și organizațiile eligibile pot depune proiecte până la 6 octombrie 2026.

Comisia Europeană va selecta investițiile care contribuie la dezvoltarea unei infrastructuri de transport mai inteligente, mai sustenabile și mai reziliente.

Prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, Uniunea Europeană finanțează de mai mulți ani proiecte strategice în domeniul transporturilor, energiei și infrastructurii digitale, cu scopul de a îmbunătăți conectivitatea dintre statele membre.