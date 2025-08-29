Vacanțele pe litoral se ieftinesc pe final de august. Tarife cu până la 20% mai mici

Platforma de rezervări hoteliere anunță că finalul lunii august aduce vacanțe mai accesibile pe litoralul românesc.

După perioada de vârf, tarifele scad cu până la 20%, iar unitățile de cazare includ frecvent în pachete demipensiune, acces gratuit la plajă privată sau nopți bonus.

„Datele noastre arată că, după jumătatea lunii august, prețurile scad cu până la 10-20% față de perioada de vârf.

În plus, numeroase unități de cazare atrag turiștii prin beneficii extra – de la mese incluse și acces la facilități de agrement, până la promoții last-minute”, transmit reprezentanții Travelminit.ro.

În Mamaia, tarifele pentru o cameră dublă la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus pornesc de la 280 de lei pe noapte, în timp ce cele mai accesibile opțiuni ajung la 189 de lei de persoană fără servicii de masă.

La un hotel de 4 stele, prețurile încep de la 392 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

În Eforie Nord, o cameră dublă poate costa de la 250 de lei cu demipensiune sau 190 de lei fără masă, iar în Eforie Sud și Venus, tarifele cele mai mici sunt de 190 de lei pe noapte la hoteluri de 2 stele.

Costinești rămâne o opțiune preferată de tineri, cu prețuri de la 220 de lei pe noapte la pensiuni și vile, iar în Neptun-Olimp, ofertele de la hotelurile de 4 stele includ, pe lângă cazare, acces la plajă privată și facilități de wellness, începând de la 300 de lei pe noapte.

Chiar dacă sezonul estival se apropie de final, litoralul rămâne printre destinațiile favorite ale românilor, cu Mamaia, Eforie Nord, Costinești și Neptun-Olimp în topul rezervărilor pe platformă.