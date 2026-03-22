Vara aceasta, biletele de avion vor costa mai mult. Companiile nu au de ales

Combustibilul reprezintă, în condiții normale, aproximativ o treime din costurile operaționale ale unei companii aeriene. În contextul actual, această pondere a crescut dramatic, iar biletele de avion resimt deja impactul, relatează Il Messaggero.

Prețul combustibilului pentru avioane s-a dublat în câteva săptămâni. Tensiunile generate de războiul din Iran au perturbat principalele rute energetice globale. Companiile nu mai fac față doar prețurilor ridicate – se confruntă și cu riscul unei disponibilități limitate pe termen scurt.

Rute deviate, zboruri anulate, mai puține locuri disponibile

Închiderea unor porțiuni de spațiu aerian obligă companiile să ocolească zonele de risc. Zborurile durează mai mult și consumă mai mult combustibil. Costurile suplimentare se adaugă peste cele deja ridicate.

Mai multe companii aeriene au redus deja capacitatea de zbor. Rutele mai puțin rentabile au fost anulate, iar frecvențele au fost diminuate, în special pe direcția Asia. Rezultatul este un sistem mai puțin eficient, cu efecte directe asupra punctualității și disponibilității locurilor.

Cum ajung aceste costuri la pasager

Creșterea costurilor operaționale este transferată progresiv asupra prețurilor biletelor. Majorările sunt deja vizibile și urmează să crească în lunile de vară.

Companiile încearcă să-și protejeze marjele de profit, dar riscă să descurajeze cererea. Rutele lungi, mai costisitoare, sunt cele mai expuse. Sectorul se află într-un echilibru fragil: costuri în creștere pe de o parte, risc de scădere a numărului de pasageri pe de alta.

Ce urmează în vara lui 2026

Vara este sezonul crucial pentru veniturile transportului aerian. Tocmai de aceea, contextul actual pune sectorul sub o presiune suplimentară.

Fără o stabilizare geopolitică, lunile de vară riscă să fie marcate de tarife în creștere, capacitate redusă și incertitudine operațională. Efectele s-ar putea prelungi mult peste sezonul turistic, potrivit analiștilor din sector.

Companiile aeriene vor trebui să găsească un echilibru între protejarea profiturilor și menținerea cererii. Deocamdată, pasagerii sunt cei care plătesc factura.