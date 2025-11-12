Veste bună pentru angajați: Valoarea maximă a tichetelor de masă va fi majorată. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților

Proiectul de lege fusese adoptat anterior de Senat, iar acum a fost adoptat și de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

„Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 45 de lei”, stipulează un amendament introdus la Camera Deputaţilor la acest proiect.

Ca și până acum, angajatorii pot decide, în funcție de bugetul propriu, dacă vor acorda tichete la valoarea maximă de 45 de lei sau o sumă mai mică.

În prezent, valoarea maximă a unui tichet de masă este de 40 de lei, iar noua decizie va fi inclusă în pachetul de măsuri economice discutat în paralel cu reforma administrației publice. Varianta este una mai prudentă decât cea vehiculată în ultimele zile, care prevedea o creștere a valorii maxime a tichetului de masă la 50 de lei.

Tichetele de masă rămân impozabile, fiind supuse atât Contribuției la Sănătate (CASS), cât și unui impozit de 10%. Ambele costuri sunt suportate de către angajații beneficiari.

Următorul pas este acela ca legea să fie trimisă la președintele României pentru promulgare și publicată în Monitorul Oficial înainte de a intra în vigoare.