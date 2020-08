Claudia se numără printre medicii care au părăsit România pentru un trai mai bun

Claudia Anghel este moaşa care a ajuns simbol naţional în Marea Britanie în lupta împotriva coronavirusului. Fotografia ei apare acum pe clădiri celebre, cât şi în cele mai cunoscute locuri publice.

Claudia are 46 de ani şi zeci de ani experienţă în spate. Sistemul sanitar românesc plin de lacune a făcut-o să-şi pierdă încrederea într-un viitor în România şi a decis în urmă cu opt ani să se mute în Marea Britanie. Românca s-a plâns şi de salariul mic, dar şi de corupţia din ţara noastră. Însă, şi mediul de lucru a făcut-o să nu se mai întoarcă niciodată. Estimările actuale arată că aproximativ 50.000 de medici au plecat din România după ce am intrat în Uniunea Europeană.

Claudia Anghel, moaşă care lucrează în UK: ”Erau veniturile mici. Eu la momentul în care am plecat cred că salariile începuseră să se mărească. Îmi amintesc că aveam 360 de lire când am plecat din România. Şi m-au întrebat pe săptămână? Nu. Pe lună. Salariile fac diferenţa, dar eu zic că mai mult mediile în care munceşti. Probabil că există peste tot mici elemente de corupţie, dar eu nu le ştiu, în România corupţia este oricum la alt nivel. Aş vrea să se schimbe ceva la sistemul românesc, dar atât de sigură sunt că nu se schimbă, că nu am să nasc în România copii.”