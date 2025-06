Euro U19: România pierde cu Spania dar dispută decisivul pentru semifinale la EURO

La turneul final găzduit de țara noastră, pe arena „Anghel Iordănescu” din Voluntari, tricolorii și-ar fi prelungit oricum, indiferent de deznodământ, șansele de calificare în semifinalele competiției, câtă vreme se joacă în două grupe iar primele două clasate din fiecare ajung în penultimul act, potrivit ProSport.

Selecționerul Ion Marin a păstrat „pe foaie” acest 4-1-3-2 cumva neobișnuit pentru tradiția fotbalului nostru, eficient contra muntenegrenilor. Azi, totuși, varianta 4-3-1-2 mai mult. Dar a schimbat masiv în configurația echipei de start, nu mai puțin de cinci noutăți! Întâi, au ieșit fundașii laterali Cercel (FCSB) și Marița (Furth), înlocuiți de Bărăitaru, apărător venit după sezon de Liga 2 în play-out, și Călugăr, după sezon de Liga 3, la Unirea Alba Iulia, unde a fost împrumutat de U Cluj!

Apoi, în spatele atacanților, lateralii Târbă (Celta Vigo) și Păcuraru (Steaua, împrumut de la Farul) au lăsat locul pentru Chinteș (Unirea Ungheni, împrumut de la U Cluj) și Luca Băsceanu, intrat pe parcurs cu Muntenegru pentru a lumina drumul victoriei. O altă „perlă” a lui Gică Hagi, achiziționată în această vară de Universitatea Craiova. Iar dacă ne referim la olteni, David Barbu, marcatorul decisivului în primul meci din grupă, și-a câștigat postul de titular se pare în fața lui Vermeșan (Verona). Practic, Universitatea a avut trei titulari, dacă îl adăugăm pe David Matei, proaspăt semnat de la Steaua!

Cum s-a descurcat naționala noastră de juniori în fața Spaniei

Și ce șanse de calificare păstrează înaintea ultimului meci din grupă, cel cu Danemarca, programat joi pe stadionul „Arcul de Triumf” din București?

Nici n-am avut timp să ne instalăm realmente în meci și spaniolii au deschis scorul! S-a întâmplat încă din minutul 3: Cordero a pus un lat spre poarta goală, portarul nostru Rafael Munteanu ieșind inexplicabil spre o desfășurare a acțiunii care a lăsat perplex tot dispozitivul tricolor. Previzibil, cu atât mai mult pe fondul deschiderii rapide de scor, ibericii și-au pus la lucru mașinăria de pase care le-a conferit agasanta posesie superioară. Cu care au rămas toată prima repriza la controlul duelului.

Abia spre minutul 18, primul licăr românesc. Băsceanu a primit în marginea careului advers, a avansat dar serviciul lui n-a rupt dominarea spaniolă. N-am avut nici noroc, atunci când balonul sărit din devierea spre proprie poartă a lui Jon Martin, stoper de 8 milioane de euro al lui Real Sociedad!, s-a ciocnit de bară. Și nici ajutor din partea arbitrilor, când David Barbu a fost la capătul alunecării aceluiași Martin (35). La EURO U19 nu se folosește VAR. Controversatul instrument pe care nici nu știi când să-l înjuri și când să-l cauți…

Prima repriză fără șut pe poartă dar cu multe ocazii favorabile

Am încheiat repriza fără șut pe poartă, dar cu 4-3 la cele expediate spre poartă. Asta pentru că spaniolii s-au complăcut în avantaj și posesie sterilă, noi am tot căutat, deși firav, cu precădere din faze fixe, egalarea. Loviturile libere, fie devenite lovitură de cap a lui Marincău, fie trimisă peste poartă de Băsceanu, ne-au fixat măcar pe făgașul voinței.

Chinteș s-a „rupt” înainte de pauză și a fost înlocuit de Cercel. La vestiare au rămas Băsceanu și David Matei, înlocuiți de Guțea și Păcurar. Mai important poate decât atât, spiritul de luptă permanentă, mentalitatea de învingători, a rămas indiferent de ghinion și de scor, așa cum a fost și cu Muntenegru! România a presat din start, forțând destinul să se întoarcă spre ea: șutul lui Szimionaș, de la mare distanță, a fost deviat de omniprezentul Jon Martin și s-a făcut 1-1 din minutul 49!

Și nu ne-am oprit! Guțea de la Voluntari a intrat curajos printre fundașii Spaniei, șut plasat însă portarul Valenciei a respins în corner. De unde a plecat faza la capătul căreia David Barbu a înscris! S-ar ridicat însă fanion pentru ofsaid… Pe contră, același Guțea trage orbește în goalkeeper. Suntem mai mult decât vii, controlăm neverosimil partida, cu presiune concretă pe campioana europeană en-titre!

Spania a revenit profitând de ocaziile sale

Pe tot ce construiseră tricolorii, a venit un corner la care Jon Martin a readus Spania în avantaj. Scenariu de Sisif pentru puștii lui Ion Marin! Până la dezmeticire, 1-3! Monserrate, fotbalistul lui Atletico Madrid, șutează din careu, respinge Munteanu, sare balonul prin spatele său… Iar până la final, aproape că nu mai contează.

România U21 a pierdut la EURO din Slovacia după 85 de minute în care a condus Spania. La Voluntari, un tipar similar. Prin organizare defensivă, disciplină și sacrificiu, am fost la nivelul adversarului titrat, cu blazon, cu stil. Rămâne întrebarea: n-avem capacitatea de a gestiona până la final tot ce agonisim cu trudă, împotriva predicțiilor, și astfel clacăm frustrant? Sau, pur și simplu, la ambele categorii de vârstă, sau oriunde și oricum, Spania își dozează superioritatea cu un cinism exemplar și „trage de ea” fix cât are nevoie, dar mai ales când are nevoie, ca să ne bată de fiecare dată?

Clasamentul grupei și programul pentru zilele următoare

La acest moment, înaintea ultimei runde de meciuri din grupa noastră la EURO U19, clasamentul se prezintă astfel:

Spania – 6p (+3) Danemarca – 3p (+4) România – 3p (-1) Muntenegru – 0p (-6)

Mai sunt de jucat, joi, cu începere de la aceeași oră, 20:00, două meciuri: Muntenegru – Spania („Ilie Oană Ploiești) și România – Danemarca („Arcul de Triumf” București).

Singurul scenariu prin care România U19 se poate califica în semifinalele competiției presupune victoria împotriva danezilor, în joia visurilor unei generații! Asta pentru că, în caz de egalitate, regulamentul competiției nu ne-ar avantaja.

România și Danemarca, în cazul unei remize în meciul direct, ar încheia la egalitate de puncte. Primul criteriu de departajare în caz de egalitate la puncte, rezultatul confruntării directe, pică așadar. Se ajunge la golaverajul general în grupă. Acolo unde suntem departe, câtă vreme noi am învins Muntenegru la un singur gol diferență, în vreme ce danezii au administrat un categoric 5-0!