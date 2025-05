Ce notă ar da Nicușor Dan sistemului educațional din România: Îngrozit de ce se cere la clasa a II-a

Foto: Alexandra Pandrea/GMN via Mediafax Foto

„Între 5 și 6, aș spune (că aș nota sistemul educațional din România – n.r.)”, a spus Nicușor Dan la Antena 3 CNN, întrebat ce notă ar da educației din România.

Dan a dat propriul exemplu afirmând că unui copil cu condiția lui i-ar fi imposibil azi să străbată etapele formării profesionale.

„Eu sunt născut în `69, într-o zonă semirurală a României, am avut condițiile pentru a ajunge să străbat toate etapele de formare profesională și, din păcate, lucrul ăsta nu se mai întâmplă azi. Deci, probabil că principala problemă a educației din România este diferența foarte mare de calitate între mediul rural și urban mic și, bineînțeles, cu excepții, și marile orașe. Și aici este România… Adică, lucrul pe care noi trebuie să-l facem, suntem obligați să-l facem, este să dăm copiilor șanse egale. Noi trebuie să stimulăm, inclusiv financiar, ca un profesor bun să se ducă în zonele care sunt în momentul de față mai puțin acoperite și același lucru putem să-l spunem și despre sistemul de sănătate”, a spus Nicușor Dan.

Dan a fost întrebat și despre cauzele ratei analfabetismului funcțional. El a venit din nou cu exemplul personal, de această dată din poziția tatălui unei fete de clasa a doua.

„Eu vă spun că am fetița în clasa a doua, a terminat clasa a doua acum și eu sunt îngrozit de ce i se cere să știe la vârsta asta. Și vorbesc cu maximă seriozitate. Adică noi trebuie să modificăm în proporție mare ceea ce învață copiii la școală, astfel încât să ne concentrăm pe noțiunile esențiale, astfel încât cât mai puțini copii să rămână în urmă și cei care rămân în urmă să reușim să-i ajutăm, astfel încât în sistem, până la clasa opta cel puțin, să avem grijă ca toți copiii să deprindă noțiunile de bază. Copiii învață mult, mult prea mult, dar în același timp învață mult prea puțin să aibă o gândire critică, să se raporteze critic și cu capul lor la realitatea înconjurătoare și aici este schimbarea esențială pe care trebuie să o facem. Mai departe, bineînțeles că trebuie să ne adaptăm la piața muncii, să vedem în ce direcție merge piața muncii, astfel încât ceea ce învață copiii la școală să le folosească în meseriile pe care le au mai departe (…). Eu am încredere în Daniel David (ministrul Educației -n.r.). Este o persoană care are o anvergură intelectuală, este o persoană care a studiat foarte mult pedagogia, cunoaște sisteme diferite din lume, din Europa, a spus că va veni în această vară cu un proiect de reformă pentru învățământul românesc, aștept acest proiect de reformă și bineînțeles că e nevoie pentru educație și de bani și de suport politic”, a mai spus Dan.