Nicușor Dan, mesaj după deplasarea sa în Republica Moldova: „Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după ce s-a întors în țară după vizita în Republica Moldova.

„Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România și Republica Moldova,” a scris el în postarea publicată marți pe Facebook.

„Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a mai spus acesta.

În această perioadă, Nicușor Dan s-a aflat într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a luat parte la mai multe evenimente culturale locale.

Împreună cu președinta Moldovei, Maia Sandu, el a fost prezent la festivaluri și manifestări culturale din Orheiul Vechi, Sipoteni, Mașcăuți și Ciuciuleni.

Nicușor Dan a fost însoțit în călătorie de către partenera sa de viață și cei doi copii.