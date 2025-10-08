Marcel Ciolacu afirmă că Nicușor Dan nu va fi un președinte rău: „A avut dreptate când a spus că nu trebuie mărit TVA-ul”

Invitat la emisiunea „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache” de la Gândul, fostul premier Marcel Ciolacu a comentat activitatea președintelui Nicușor Dan, la aproape patru luni de la preluarea mandatului, apreciind că actualul șef al statului „nu va fi un președinte rău”.

Întrebat de Ionuț Cristache cum evaluează primele luni de mandat ale lui Nicușor Dan, fostul lider PSD a admis că există „stângăcii”, dar a subliniat că acestea sunt firești la începutul unui mandat prezidențial.

„Sunt stângăcii (…) și eu am avut stângăciile mele. Suntem oameni, nu suntem roboți. Mai facem și greșeli”, a afirmat Ciolacu.

„A avut dreptate cu TVA-ul”

Ciolacu a mai declarat că, pe anumite chestiuni economice, actualul șef al statului a avut dreptate, inclusiv atunci când s-a opus majorării TVA-ului.

„A avut dreptate când a cerut să nu se mărească TVA-ul. A avut dreptate când a zis că în România nu există un plan economic. Trebuie să recunosc acest lucru. În rest, este președintele României pentru că așa au decis românii. Și cu asta am încheiat”, a spus Ciolacu.

Ciolacu: Nu cred că va fi un președinte rău

„Eu nu cred că va fi un președinte rău pentru România și pentru români”, a spus Ciolacu, adăugând că îl consideră pe Nicușor Dan „un om foarte inteligent”, cu un stil propriu de lucru.

„Este un om foarte inteligent. Lucru pe care l-am spus și înainte de a fi președinte, după ce am avut o întâlnire la Primăria Generală. Are ritmul dânsului de lucru. A stat, a analizat, își ia informațiile și pe urmă decide”, a precizat fostul lider PSD.