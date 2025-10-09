Cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită, susține fostul ministru al Sănătății, social-democratul Alexandru Rafila.

„Ludovic Orban a debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice publice. Mai ales când analiza este vădit părtinitoare și transmite informații neadevărate.

PSD nu a modificat nicio măsură luată în coaliție, ci dimpotrivă, a cerut ca toate deciziile să fie luate prin consens, așa cum a fost stabilit în protocolul Coaliției. Pot accepta că domnul Ludovic Orban nu cunoaște aceste aspecte simple și nu este familiarizat cu ideea că fiecare partid din cele patru, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat! Noi nu am intrat la guvernare ca să asistăm impasibili la luarea unor decizii, pe care doar să le validăm prin vot”, a scris, joi seara, pe Facebook, Alexandru Rafila.

El se întreabă dacă Ludovic Orban a avut mandat din partea Președintelui României să facă aceste afirmații.

„În acest moment, Ludovic Orban face parte dintr-o instituție foarte importantă în statul român, dar probabil că are nevoie de timp să se familiarizeze cu rigorile noului rol. Până atunci, cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită! Sper însa că va continua mai bine. Altfel, aceste intervenții ale domnului Orban, lipsite de argumente, ar părea mai degrabă o reîntoarcere la epoca in care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”, a adăugat Rafila.