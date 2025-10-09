Nicușor Dan a semnat decrete privind protecția animalelor, finanțarea culturii și Codul muncii

Ideea principală este următoarea: Președintele Nicușor Dan a promulgat mai multe legi care vizează protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, finanțarea proiectelor culturale și completarea Codului muncii, precum și un decret prin care Batalionul 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu” primește Drapelul de luptă.