Nicușor Dan a semnat decrete privind protecția animalelor, finanțarea culturii și Codul muncii

Președintele Nicușor Dan a semnat, joi, decretele pentru promulgarea unor legi privind protecția animalelor folosite în scopuri științifice, finanțarea proiectelor culturale și completarea Codului muncii, precum și acordarea Drapelului de luptă Batalionului 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu”.
Șeful statului a promulgat Legea pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 3 şi 4 la Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice (PL-x 167/28.05.2025).
Totodată, președintele a promulgat Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2024 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale (PL-x 89/26.02.2024).
Altă Lege promulgată a fost cea pentru completarea art. 1181 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (PL-x 558/07.10.2024).
Dan a mai promulgat decretul privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 24 Infanterie „Ecaterina Teodoroiu”.