Nicușor Dan, după videoconferința Coaliției celor Dispuși: Orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții de securitate pentru Ucraina

„Am participat la videoconferința Coaliției celor Dispuși pentru a coordona pozițiile noastre înaintea întâlnirii bilaterale dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei din Alaska. Am subliniat că, pentru România, coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale. Salut întâlnirea de astăzi ca un sprijin pentru această abordare. De asemenea, salutăm hotărârea președintelui Trump de a pune capăt acestei agresiuni și de a aduce pace durabilă în Ucraina”, a scris președintele.

De asemenea, el este de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu.

„Toți suntem de acord că trebuie să se ajungă la un armistițiu înainte de începerea oricăror negocieri. Fiind vecinul cu cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina, modul în care se va realiza pacea este extrem de important pentru România, la fel cum este pentru întreaga Europă. În joc se află viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre. De aceea, avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei. De asemenea, suntem de acord că orice acord de pace trebuie să fie însoțit de garanții de securitate solide pentru Ucraina”, a adăugat Dan.