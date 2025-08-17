Dragoş Pîslaru: Fondurile virate pe cardurile educaţionale pot fi folosite până la 31 august

El precizează că „peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin european, destinat achiziţionării de rechizite şi materiale necesare pentru şcoală şi grădiniţă”.

„Totuşi, mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă. Este vorba în total de aproximativ 33 milioane RON. Banii rămaşi necheltuiţi după data limită vor fi retraşi automat şi nu vor mai putea fi folosiţi”, scrie ministrul pe Facebook.

Potrivit lui Pîslaru, „aceste tichete sociale, finanţate din fonduri europene prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, reprezintă o investiţie directă în educaţia copiilor noştri, în viitorul lor şi în reducerea abandonului şcolar”.

„Fac un apel către părinţi să valorifice aceste resurse în următoarele două săptămâni, astfel încât banii respectivi să nu se piardă. Programul va continua şi în anul şcolar 2025/2026, sumele urmând a fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025”, încheie el.