Vlad Voiculescu: Nici bucureştenii, nici primăria nu pot suporta preţul crescut al energiei termice

Vlad Voiculescu susţine că primarul general a explicat propunerea sa de creştere a preţului pentru apă caldă şi căldură cu peste 70% pentru bucureştenii conectaţi la sistemul centralizat de termoficare., dar a omis să prezinte „un adevăr simplu”.

„Un adevăr simplu pe care domnul primar nu l-a pronunţat în poziţiile sale este acesta: nici bucureştenii - sau cel puţin parte din ei, nici Primăria Generală nu pot suporta sarcina grea a preţului crescut al energiei. În scenariul propus de către domnul primar şi respins de USR PLUS, bucureştenii ar plăti 70-80% în plus, iar subvenţia plătită în plus de municipalitate pentru a acoperi diferenţa de preţ ar fi de 320 milioane lei, pe lângă cei 950 milioane lei cât se plăteşte în prezent. Pentru multe familii va fi prea mult, iar pentru Primărie este de negândit”, a scris pe Facebook Vlad Voiculescu.

Potrivit acestuia, este nevoie de sprijin de la guvern şi este inadmisibil ca Primăria Bucureştiului să nu obţină nicio susţinere din partea guvernului, aşa cum alte primării din ţară deja au primit.

„Este de asemenea nevoie de măsuri concrete pentru protecţia celor vulnerabili care nu pot suporta creşterea facturii în prag de iarnă - măsuri pe care primarul general trebuie să le prezinte şi este de asemenea nevoie de un plan concret de investiţii asumat de Primarul General”, a mai scris Voiculescu pe reţeaua de socializare.

Acesta a reamintit cererile făcute de USR Bucureşti primarului în urmă cu o săptămână:

Să prezinte public ce sumă a obţinut de la Guvernul PNL pentru încălzirea bucureştenilor pentru această iarnă;

Să îşi asume public o strategie de ieşire din această criză, din care să reiasă clar la ce preţuri se pot aştepta bucureştenii pentru apă caldă şi căldură;

Să îşi asume public un plan de investiţii concret, etapizat cu termene, în care să fie incluse centrale de cvartal în zonele cele mai afectate de la capătul coloanei, centrale care să fie operate în parteneriat şi cu fonduri de la primăriile de sector;

Să prezinte măsuri prin care persoanele vulnerabile să fie protejate de această criză a termiei, suplimentar faţă de ce oferă legea consumatorului vulnerabil.

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a declarat vineri că a propus ca preţul pe care să îl plătească bucureştenii pentru gigacalorie, de la 1 decembrie, să fie 280 de lei, faţă de 164 de lei cât este în prezent.