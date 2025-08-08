Trump, de acord cu fondurile private de investiții și criptomonedele ca opțiuni pentru pensii

Nu există nicio schimbare imediată în modul în care oamenii investesc o parte din veniturile lor din muncă. Agențiile federale ar trebui să rescrie regulile și reglementările pentru a permite extinderea opțiunilor, iar acest proces ar dura luni de zile sau chiar mai mult. Dar, odată finalizat, angajatorii ar putea oferi angajaților o gamă mai largă de fonduri mutuale și investiții, potrivit Casei Albe. Conform noilor planuri, ar putea investi în active alternative, în special fonduri private de investiții, criptomonede și imobiliare.

Ordinul președintelui republican impune Departamentului Muncii și altor agenții să redefiniească ceea ce ar fi considerat un activ calificat în conformitate cu regulile de pensionare 401(k).

Planurile de pensii ale americanilor sunt reglementate de o lege cunoscută sub numele de Employee Retirement Income Security Act din 1974, mai bine cunoscută sub numele de ERISA. Angajatorii sunt obligați prin lege să ofere opțiuni de pensie care sunt în interesul angajaților lor, nu al Wall Street. Majoritatea planurilor de pensii pentru americani sunt alcătuite din investiții în acțiuni și obligațiuni și, într-o măsură mult mai mică, din numerar și mărfuri tranzacționate intens, cum ar fi aurul.

Măsura luată de Trump recompensează atât industria de capital privat în valoare de 5 trilioane de dolari, care de zeci de ani dorește să concureze pentru un rol în planurile de pensii, cât și industria criptomonedelor, ai cărei directori au susținut puternic campania lui Trump din 2024, urmărind o acceptare mai largă în rândul americanilor.

Prețul bitcoinului a crescut joi cu 2%, ajungând la 116.542 de dolari, și aproape s-a dublat de la alegerea lui Trump.