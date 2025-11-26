T1 Phone: Cât de „Made in the USA” mai este telefonul lui Trump?

În cadrul evenimentului de lansare din iunie 2025, telefoanele T1 au fost disponibile pentru pre-comandă. Se cerea un avans de 100 USD pentru modelul „auriu”, al cărui preț final era stabilit la 499 USD. Inițial, livrările erau programate pentru luna august 2025. Termenul a fost ulterior amânat, mai întâi pentru septembrie, iar apoi a rămas nedeterminat. Până în prezent, niciun aparat nu a fost recepționat de către cumpărători, iar comunicările publice din partea companiei sunt practic inexistente, scrie cotidianul La Stampa.

Un jurnalist de la NBC News, care a plasat o comandă pentru un T1 cu scopul de a monitoriza progresul proiectului, a primit doar o confirmare inițială. După multiple încercări de a contacta serviciul clienți, i s-a comunicat o nouă dată de livrare: 13 noiembrie. Data a trecut, fără ca telefonul să fie livrat nici până în prezent.

„Fabricat în SUA”, o etichetă suprimată discret

Aspectul cel mai controversat al proiectului rămâne afirmația conform căreia T1 ar fi fabricat în Statele Unite. În anunțurile inițiale, mențiunea „MADE IN THE USA” era proeminentă. Totuși, în urma reacțiilor critice, site-ul companiei a fost modificat. Acum produsul este descris prin expresii mai ambigue, precum „American-Proud Design”, „brought to life in the USA” sau „american hands behind every device”.

Mai mult, specificațiile inițial declarate ale smartphone-ului par să fi suferit modificări. Ecranul, prezentat inițial ca un AMOLED de 6,78 inch, a fost redus la 6,25 inch, iar referința la memoria RAM de 12 GB a dispărut fără o explicație clară.

Telefon 100% american? Un slogan bun pentru marketing

Experții din industrie își exprimă scepticismul, considerând fabricarea integrală a unui smartphone pe teritoriul SUA ca fiind aproape imposibilă. Mai ales cu un preț de 499 USD și cu un termen de livrare atât de rapid. Un producător care a reușit să lanseze un telefon preponderent „asamblat în SUA” a declarat că procesul a durat șase ani. Iar dispozitivul ajunge să coste 2.000 USD.

Având în vedere dependența globală a industriei de telefoane de componentele fabricate în Asia, afirmația T1 de „Made in USA” arăta de la bun început ca o strategie de marketing exagerată. Dealtfel este considerată de mulți ca fiind „vaporware”, adică un produs promovat intens, dar improbabil de realizat în practică.

Ce se știe până acum despre T1 Phone

Exceptând un design aurit și câteva specificații destul de vagi, până în prezent, T1 phone ramâne mai degrabă învăluit în misterul unui eșec excentric:

Livrare către pre-cumpărători: niciun telefon livrat, termene de livrare amânate repetat

Eticheta „Made in USA” : eliminată de pe site, înlocuită cu formulări vagi

Specificații tehnice modificate post-lansare, informații neclare despre hardware

Conform experților, un smartphone autentic american ar necesita investiții de timp și resurse mult mai considerabile.

T1 Phone: un mister sau un eșec pe toate planurile

Smartphone-ul T1 Phone de la Trump Mobile a fost lansat cu promisiuni ambițioase: livrare rapidă, preț accesibil și producție americană. În realitate, lipsesc dovezi concrete ale existenței produsului, livrările sunt constant amânate, iar mesajul patriotic legat de originea americană a fost estompat discret. Proiectul T1 se conturează din ce în ce mai mult ca o strategie de marketing menită să promoveze agresiv un produs greu, dacă nu imposibil, de realizat.

Până la apariția unor dovezi concludente – un telefon livrat, documentat și verificabil – T1 Phone rămâne învăluit în incertitudine, iar sloganul „telefonul american” pare a fi doar un simplu truc publicitar.