Benjamin Netanyahu: Numele lui Trump va fi gravat în istoria omenirii. Trump este cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată

Benjamin Netanyahu s-a adresat parlamentului israelian. El i-a mulțumit lui Donald Trump pentru rolul său în promovarea acordului de încetare a focului care a dus la schimbul de ostatici. Liderul israelian a psus că numele lui Trump va fi „gravat în istoria noastră” și în istoria „omenirii”.

„Donald Trump este cel mai bun prieten pe care statul Israel l-a avut vreodată la Casa Albă”, a declarat el în fața Knessetului.

„Niciun președinte american nu a făcut mai mult pentru statul Israel și, așa cum am spus la Washington, nici măcar nu se apropie de acest lucru”, a afirmat premierul israelian.

Referindu-se la planul lui Trump pentru Gaza, Netanyahu spune că este o propunere „care deschide ușa către o extindere istorică a păcii în regiunea noastră”.

„Eu sunt dedicat acestei păci, voi sunteți dedicați acestei păci și împreună vom realiza această pace.”

Netanyahu i-a mulțumit lui Trump și pentru:

Recunoașterea Ierusalimului ca capitală a Israelului în timpul primului său mandat.

A intermediat Acordurile Abraham, prin care Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Maroc au stabilit relații diplomatice depline cu Israelul.

A susținut „drepturile” Israelului în Cisiordania.