COMENTARIU Sorin Avram: Cine ne apără de medicii care trebuie să meargă la medic?

Informaţiile lansate de domnul Agrosoaie au avut un puternic impact asupra opiniei publice din România, pentru că ele au fost făcute de un medic infecţionist, adică de un specialist, şi nu de un stomatolog, de o infirmieră ori de un pacient de profesie zugrav, vecin de pat cu doamna cu varicelă. Venind de la un medic infecţionist, informaţiile au avut credibilitate. Chiar dacă Ministerul Sănătăţii a infirmat diagnosticul fluturat de medic pe reţelele de socializare, o undă de neîncredere tot rămâne. Dacă doctorul a spus adevărul, iar ministerul vrea să muşamalizeze situaţia? Şi dacă domnul Agrosoaie a fost internat pentru a i se închide gura şi pentru a fi decredibilizat?

Numai că doctorul Andi Radu Agrosoaie are un trecut suspect. În cadrul unui interviu realizat cu secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava, dr. Irina Badrajan, am aflat că la cei 47 de ani ai săi, doctorul a avut nu mai puţin de opt locuri muncă, şi ”eu bănuiesc că a plecat oarecum forţat de împrejurări, pentru că cei de-acolo şi-au dat seama cam ce se întâmplă, iar el sigur n-a agreat să-şi facă un consult”.

Că domnul doctor este un ciudat o demonstrează şi postările de pe pagina sa de socializare. Iată una dintre ele: ”Imagini cu drept de Proprietate Intelectuală, Andi Radu AGROSOAIE, adică pe româneşte NU pot fi utilizate in presa fără acordul subsemnatului... În atenţia potenţialilor hoti de idei si imagini. Raportul de gardă, Spitalul Municipal Sf. Doctori fără de Arginti, COSMA si Damian, Rădăuţi Suceava. Erupţie de aspect pox-like. Evolutie bună clinică si biologică după iniţierea terapiei ANTIVIRALE, IMUNOMODULATOR fiziologic, terapie suport pentru sistemul imunitar. Pas..langa Pas. Epidemiologia, salvează România. Multumesc, dragi prieteni pentru ajutor. Sunt bine. Mesajul meu: grija la sanatate, bolile infecţioase atacă imunodeprimatul”.

Conform medicului Badrajan, nu poţi obliga pe nimeni să facă un consult psihiatric: ”E liber consimţit, şi de obicei persoana respectivă nu agreează consultul. Când are manifestări nelalocul lor se consideră normală şi îi consideră pe ceilalţi nebuni. Noi am avut nenumărate asemenea situaţii în care nu am avut nici un fel de putere pentru a determina un consult psihiatric care să-i scoată din sfera medicală, unde reprezintă un pericol. Legislaţia prevede pentru toată lumea un liber consimţământ”.

Irina Badrajan consideră că, dat fiind faptul că lucrează într-un sector atât de sensibil, de care depinde sănătatea şi viaţa oamenilor, ar fi necesare controale psihiatrice pentru medicii cu un comportament ciudat: ”În sectorul medical ar trebui o măsură în a ne asigura că cei care ne îngrijesc sănătatea sunt valizi din punctul ăsta de vedere”.

Secretarul general al Colegiului Medicilor Suceava spune că spitalul îl poate da afară pe medic din cauza comportamentului său, însă nu îi poate lua dreptul de liberă practică, aşa că acesta se poate angaja în altă parte: „Noi, Colegiul Medicilor, nu avem nici o posibilitate să intervenim atâta vreme cât nu face o boacănă foarte mare în care să fie sancţionat, dar nu prin interzicerea dreptului de liberă practică. Dreptul de liberă practică poate fi ridicat de colegiu, dar în cazuri cu totul şi cu totul speciale”.

De ce un medic trebuie lăsat să ajungă până acolo încât să facă o ”boacănă foarte mare” pentru a fi lăsat fără dreptul de liberă practică? De ce trebuie să se ajungă până la moartea unui pacient ori până la schilodirea acestuia pentru ca un medic să nu mai poată profesa? De ce acolo unde se consideră că este cazul nu este obligatoriu consultul psihiatric al medicilor? Nu vorbim despre un instalator care schimbă o ţeavă ori despre un electrician care înlocuieşte o siguranţă şi care îşi poate îndrepta uşor greşeala în cazul în care comite una, ci de oameni care fac operaţii pe cord deschis, care au de-a face cu o fractură de picior sau care prescriu reţete unor suferinzi de hepatita C.

Şi de ce un medic care a făcut o boacănă mică şi şi-a pierdut postul de la spitalul din Rădăuţi se poate muta liniştit la spitalul din Focşani sau la cel din Filiaşi, unde o poate lua de la capăt cu boacănele?

Cine ne apără, totuşi, de medicii care trebuie să meargă la medic? La medicul psihiatru, se înţelege.