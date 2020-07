Publicistul Ion Cristoiu remarcă asemănările flagrante între atacurile preşedintelui Iohannis la adresa PSD din 29 aprilie şi 30 iulie, susţinând că, de fapt, declaraţiile preşedintelui îl ajută pe liderul social-democrat Marcel Ciolacu şi echipa lui să câştige conducerea partidului la congresul din 22 august.

Ion Cristoiu spune că afirmaţiile preşedintelui Iohannis din 29 aprilie că PSD se înţelege cu Ungaria să-i dea Ardealul, şi cele din 30 iulie, că PSD este vinovat de infectările şi morţii de COVID sunt două momente care par trase la indigo, cu foarte multe note comune.

“Amândouă declaraţiile au avut loc după o conferinţă de presă. Cea din 29 aprilie a avut loc după o conferinţă de presă din 28 aprilie, cea de ieri după conferinţa de presă din 29 iulie. Ambele conferinţe de presă au fost dezastre pentru comunicarea lui Klaus Iohannis. Prima a fost făcută pulbere printr-o intervenţie în care Klaus Iohannis era contrazis cu cifre că în România nu se stă atât de bine în gestionarea crizei COVID. Atunci, în aprilie, dl.Klaus Iohannis a ieşit pentru a lăuda Guvernul. Conferinţa de presă din 29 iulie o putem considera un dezastru pentru că acolo, doi jurnalişti, cu intenţie, au abordat chestiunea Dosarului 10 august, clasat de DIICOT împotriva jandarmilor şi aflat acum la procurorul general care poate să respingă această clasare. Cele două întrebări l-au pus în mare încurcătură pe Klaus Iohannis. Şefa DIICOT, Georgiana Hosu, este numită de el împotriva verdictului CSM, la propunerea lui Cătălin Predoiu. A contesta o decizie a DIICOT luată de Georgiana Hosu ar însemna ca preşedintele să-şi dea cu grebla în nas”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu adaugă că unul dintre motivele ieşirii de joi a preşedintelui Iohannis a fost de a abate atenţia de la clasarea Dosarului 10 august.

“Putem considera că cele două întrebări, care au fost texte acuzatoare, au făcut din această conferinţă de presă un dezastru pentru că electoratul radical al lui Klaus Iohannis, cel din Piaţa Victorie, şi-a dat seama că, de fapt, Klaus Iohannis încearcă să muşamalizeze această decizie şi pentru că de jandarmi va avea nevoie şi el şi Ludovic Orban în eventualitatea unor proteste. Unul din motivele ieşirii de pe 30 iulie a fost o încercare de a abate atenţia de la Dosarul 10 august care se rostogolea în presa prezidenţială, a electoratului tefelist al lui Klaus Iohannis”, a susţinut publicistul.

Ion Cristoiu arată că alte note comune ale declaraţiilor preşedintelui din 29 aprilie şi 30 iulie sunt caracterul lor oficial şi teatralitatea.

“O altă notă comună a celor declaraţii este statementul, felul în care a spus că <PSD a vândut Ardealul lui Viktor Orban>, de fapt Marcel Ciolacu şi despre cum PSD a pus la cale scenariul diabolic ca numărul de morţi şi de infectări să crească ca Guvernul Orban să pară că nu a administrat bine pandemia. În cazul celor două declaraţii avem de-a face cu intervenţii oficiale de la Cotroceni, care intră ca documente oficiale. A treia notă comună este teatralitatea intervenţiei. În cazul vinderii Ardealului a spus „Jo napot kívanok, Marcel Ciolacu!, în ungureşte, deci pregăttă şi a arătat aşa cu degetul. Ieri la fel. A fost o piesă de teatru, cu tăceri cehoviene. Amândouă intervenţiile au fost atent repetate în culise şi în oglindă şi au avut un rol teatral, nu au fost intervenţii spontane”, a explicat publicistul

Ion Cristoiu mai spune că ambele mesaje către naţiune sunt incredibile în acuzaţii, ceea ce creează impresia că s-a urmărit altceva prin detonarea lor în spaţiu public. Cum ar fi demontarea acuzaţiilor de blat între liderul PSD, Marcel Ciolacu şi Klaus Iohannis şi sprijinirea liderului social-democrat pentru câştigarea şefiei partidului la congresul din 22 august.

“Amândouă mesajele către naţiune sunt incredibile în acuzaţii. Incredibile la prima vedere, primitive, butucănoase, lipsite de orice subtilitate (…) Sunt acuzaţii care jignesc chiar electoratul lui Klaus Iohannis (…) În aceste condiţii, putem presupune că s-a urmărit altceva. Cred că, şi acum avem ultima notă comună, cele două intervenţii sunt aparent împotriva PSD. Acuzaţiile sunt şocante, dar nu au niciun efect asupra poziţiei PSD în sondaje. Nici electoratul anti-PSD, nici al PSD nu a crezut că aşa are loc vânzarea Ardealului între cele două ţări şi că acum că au tărăgănat legea carantinării dinadins. Şi atunci putem presupune şi eu presupun că de fapt a fost un sprijin dat lui Marcel Ciolacu. Ultima declaraţie a fost făcută în timpul unei şedinţe a CEx al PSD în care dl. Ciolacu a întâmpinat rezistenţă în numirea dlui Vasile Dâncu ca preşedinte al Consiliului Naţional şi în stabilirea datei congresului pe 22 august, care, probabil, se va desfăşura online şi pe bază de vot pe moţiune. Cele două intervenţii lasă impresia unui Klaus Iohannis care vrea să arate că între el şi Marcel Ciolacu nu e niciun blat. Una din tema atacurilor la care e supus Marcel Ciolacu în PSD, inclusiv de la bază, e faptul că are un blat cu Klaus Iohannis. Cum poţi să înlături ideea de blat? Să ieşi şi să faci acuzaţii din acestea delirante. Ele nu au niciun efect, nici penal, nici politic, dar îi dă posibilitatea lui Marcel Ciolacu să spună adversarilor din PSD <vedeţi, nu am niciun blat cu Klaus Iohannis> pentru că altfel nu ar fi spus aceste lucruri”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu explică şi opţiunea lui Iohannis de a-l sprijini pe Marcel Ciolacu: “Echipa lui Ciolacu, considerată mai proeuropeană, mai projustiţie, dacă e vot pe moţiune şi sigur va fi, această echipă ia tot. Toate celelalte grupări din PSD mai suveraniste, mai conservatoare nu mai au loc în conducere. Dacă aş fi în locul sistemului pe care îl conduce Klaus Iohannis, aş considera ca interes prioritar, mai mult decât câştigarea alegerilor de către PNL, ca această echipă să ţină congresul, să-l ţină online, să ţină votul pe moţiune şi desigur să câştige. Asta cred că este explicaţia acestei apariţii şocante a lui Klaus Iohannis de ieri, asemănătoare celei din aprilie”, a adăugat publicistul.