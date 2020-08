Ion Cristoiu: Gabriela Firea se vrea candidata oamenilor, nu a PSD

Publicistul Ion Cristoiu afirmă că Gabriela Firea, deşi candidat pentru un nou mandat la Primăria Capitalei din partea PSD, a ales ca strategie de campanie asocierea cu oamenii, şi nu cu cu partidul care o susţine, putând astfel să atragă voturi şi din partea nehotărâţilor. Redăm integral editorialul publicat pe cristoiublog.ro:

“În cadrul interviului luat Gabrielei Firea de Ionuţ Cristache, la România9 de la TVR, am intervenit de puţine ori, deşi fusesem invitat pe post de comentator, care, din cînd în cînd mai strecoară şi el cîte o întrebare. Gabriela Firea, deşi jurnalist şi nu dintre cei făcuţi la apelul de seară care e aşa-zisa Facultate de jurnalism, singura facultate din lume pe care o urmezi tocmai pentru ca nu cumva să devii jurnalist, are boala pe care un cunoscut a caracterizat-o drept spaima de a fi pentru prima şi ultima oară la televizor.

Nu numai la Ionuţ Cristache, dar şi la Cătălina Porumbel, Gabriela Firea a pus imediat placa discursului electoral. A fost suficientă o clipă de neatenţie a moderatorului pentru ca invitata, venită de la lansarea candidaturii, s-o ia pe drumul fără întoarcere al turuielii electorale. În nici douăzeci de minute, Gabriela Firea s-a precipitat să ne prezinte întregul ei program electoral. În postura de candidată, Gabriela Firea va mai putea vorbi la tv de o mie şi una de ori despre programul ei, despre acuzaţiile care i se aduc, despre ce va face şi va drege. Acest program nu trebuie turuit ca şi cum o dată cu finele emisiunii ar veni şi finele Lumii. Despre el se poate vorbi fără a lăsa impresia că dezvolţi un program electoral.

Şi la Ionuţ Cristache şi la Cătălina Porumbel, Gabriela Firea n-a avut alt ţel decît a pîndi momentul în care să declanşeze discursul electoral ca turuială. Nu numai de asta n-am intervenit pentru a zice şi eu ceva la emisiunea lui Ionuţ Cristache, ci şi pentru a desluşi strategia de campanie a Gabrielei Firea. Spre deosebire de Nicuşor Dan, care şi-asumat postura de candidat al lui Ludovic Orban, împărţit din cînd în cînd, ca un copil de doi divorţaţi fără scandal, cu Dan Barna, Gabriela Firea se prezintă drept candidata pe cont propriu. Nu, nu e vorba de depărtarea de PSD, care contează ca maşinărie, ci de poziţia Gabrielei Firea în ierarhia partidului. Gabriela Firea, spre deosebire de Nicuşor Dan, e unul dintre liderii partidului care o susţine. Prin urmare, ea nu stă la mîna PSD, aşteptînd, ca Nicuşor Dan, să i se spună ce să facă şi ce să dreagă, ci dimpotrivă, pare a fi preluat comanda propriei campanii. Partidul o ajută (cu bani şi cu făgăduiala mobilizării la vot), dar strategia de campanie, prestaţia publică, alegerea echipei, au fost asumate de candidată. Acest lucru se vede cu deosebire în manevra cu lista de candidaţi pentru Consiliul General al Capitalei. Lista de candidaţi e lista PSD. Aşa se întîmplă şi cu ceilalţi candidaţi. E o campanie (a partidului), separată de cea a candidatului, pentru lista consilierilor, avînd drept temei votul politic. Şi e o campanie a candidatului, în cadrul căreia votul politic trece în plan secund pentru a lăsa loc votului pe persoană. De regulă, candidatul unui partid trage lista de consilieri. Traian Băsescu s-a înscris în cursă pentru a trage în sus lista de consilieri a PMP şi prin asta pentru a ridica scorul general al partidului. Există şi excepţie: Nicuşor Dan e total rupt de lista PNL, diferită şi ea de lista USR. Astfel că electoratul Dreptei parţial unite (PNL şi USRPLUS) va avea în secţia de votare mai multe opţiuni. Una pentru candidatul Nicuşor Dan. Alta, a doua, pentru lista PNL sau lista USRPLUS la consilierii generali. Pe parcursul campaniei Nicuşor Dan nu poate pleda pentru una dintre liste, deoarece amîndouă ţin de partide care-l sprijină.

Esenţa strategiei de campanie a Gabrielei Firea, sesizată de mine în interviul de la Ionuţ Cristache, e dată de postarea pe Facebook a candidatei din 23 iulie 2020. Citez mai pe larg din această postare, deoarece ea dezvăluie strategia de campanie a Gabrielei Firea:

<În aceste zile se fac si se desfac alianţe politice electorale. De dreapta, de stînga, de oricare. Se întîlnesc politicieni şi negociază. Diverse: posturi, calendare de alegeri, strategii.

Este uitat esenţialul! Esenţialul îl reprezintă OAMENII. Viaţa lor. Trăirile lor. Nevoile lor. Problemele şi îngrijorările lor. Ce îi bucură, ce speră, ce aşteaptă. Ce iubesc, ce nu.

De aceea, le răspund aici şi definitiv tuturor celor care mă întreabă: dumneavoastră cu cine vă aliaţi, ca să cîştigaţi?

Mă aliez DOAR CU OAMENII!

Este singura legătură care contează! Singura care merită orice efort, orice sacrificiu!

De 30 de ani, sînt aproape de oameni.

În presă, le-am apărat interesele.

În Senat, am propus şi votat legi pentru oameni. Pentru oamenii normali, nu pentru privilegiaţi.

La primărie, am deblocat şi rezolvat probleme pentru oameni. S-au făcut multe, chiar dacă mai sînt încă multe de făcut. Într-un oraş nu se termină niciodată problemele.

Important este să vrei şi să poţi să faci, pentru oameni, nu in avantajul tău. Pot şi vreau să fac în continuare cît mai multe pentru oameni.

Partenerii mei sînt bucureştenii, nu politicienii de conjunctură.”

Textului îi urmează un soi de afiş electoral întocmit după formula acrostihului:

Forţă

Iubire

Realitate,

Adevăr,

Oamenilor.>

Acrostihul dă sloganul Firea oamenilor, sloganul de campanie ale Gabrielei Firea.

Textul a fost postat într-un moment în care se contura deja eşecul negocierilor cu Pro România şi ALDE pentru formarea unei Coaliţii de Centru Stînga, opusă Coaliţiei de Centru Dreapta. La vremea respectivă nu se ivise şi eşecul negocierilor pentru formarea unei Drepte Unite. Se profila deja situaţia în care Gabriela Firea era sprijinită doar de PSD. Pentru a face faţă acestei situaţii, Gabriela Firea a ales strategia celei care candidează din partea oamenilor şi nu a partidelor. Tema va reveni atît pe Facebook, cît şi în intervenţiile la televiziune. Pe 8 august 2020, într-un gest polemic faţă de realizarea Dreptei parţial unite, Gabriela Firea scrie:

<În ultimele săptămîni s-au consumat energii pentru trocuri politice, negocieri vinovate şi aranjamente de culise care nu au avut oamenii în centrul preocupărilor. «Măreaţa realizare» obţinută este unificarea unor şefi de partide, a unor interese, a unor încrengături şi, implicit, bătălia pe funcţii.

Întotdeauna am ales oamenii şi proiectele concrete, în detrimentul fuziunii şi coaliţiei între nişte conduceri de partide.

Sînt mîndră să fiu candidatul oamenilor, şi nu al alianţelor, şi mă voi lupta cu candidatul «partidelor de dreapta unite» – aşa cum scrie pe toate afişele şi cum se prezintă în emisiuni!

Nu mă simt mai neînsemnată, mai fără forţă, fiind doar candidatul cetăţenilor, şi nu al unor partide unite. Eu sînt unită cu oamenii de rînd, fără funcţii politice!>

Fireşte, Gabriela Firea a optat pentru această strategie ca să facă faţă strategiei asumate de PNL. Nu puţine au fost declaraţiile prin care Ludovic Orban a prezentat ziua de 27 septembrie ca ziua opţiunii între PSD şi Coaliţia antiPSD. Referirile la alianţe, la coaliţii fac parte din acest război angajat cu strategii PNL. Am greşi dacă am rezuma strategia Gabrielei Firea doar la adaptarea la situaţia creată de eşecul formării unei coaliţii de Centru Stînga, deşi o asemenea Coaliţie nu doar că ar fi evitat risipirea voturilor, vitală în cazul unui singur tur, dar ar fi dat şi semnalul că PSD opune coaliţiei de Dreapta Coaliţia de Centru Stînga. Din toate intervenţiile Gabrielei Firea din campanie lipseşte numele partidului care o sprijină: PSD. Lipseşte din slogane. Lipseşte de pe afişe. Putem presupune astfel că Gabriela Firea, fără a renunţa la voturile electoratului PSD, vrea să obţină voturi şi de la nehotărîţi, Aceştia sînt oamenii cu care Gabriela Firea se declară unită”.

NOTĂ: Acest editorial este preluat integral de pe cristoiublog.ro