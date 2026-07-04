Admitere 2026 / Cum completezi fișa de opțiuni fără să ratezi un liceu mai bun / Regula pe care mulți părinți o află prea târziu

O greșeală care se repetă la multe generații de părinți, observată de specialiștii din Educație: părinții se uită doar la media ultimului admis din anul/anii anteriori, dar ceea ce indică cel mai clar șansele copilului nu e media, ci poziția în ierarhie.

În plus, admiterea din 2026 are o specificitate pe care n-au avut-o ceilalți ani: sunt mai puțini candidați, ceea ce va influența semnificativ distribuția notelor.

Regulă: nu contează media, contează poziția în ierarhie

Cea mai mare greșeală: nu elimina liceul dorit din lista de opțiuni doar pentru că copilul „nu are media”!

Mulți părinți confundă prudența cu strategia. Din teama că elevul va „pierde locul”, renunță chiar ei la opțiuni care i-ar fi putut aduce copilului liceul dorit.

Este cea mai mare greșeală, repetată de părinți în fiecare an.

Exemplu: dacă anul trecut, liceul dorit de copil a avut o medie de admitere de 9,20, iar anul ăsta copilul tău are 9,03, nu te gândi că „nu are rost” să treci liceul dorit de copil pe lista de opțiuni!

Anul acesta este posibil ca media de admitere să fie mai mică decât anul trecut, chiar și cu câteva zecimi, în funcție de liceu și de opțiunile exprimate de candidați.

Explicația e simplă: repartizarea nu se face după media de anul trecut sau din anii anteriori, ci după poziția ocupată în ierarhia acestui an.

Exemplu: un elev care a obținut media 9,40 în București ocupă anul acesta poziția 1738. Anul trecut, aceeași poziție era ocupată de un elev cu media 9,52.

Asta înseamnă că aceeași poziție în clasament poate corespunde unei medii mai mici în 2026.

Iată de ce nu nota, ci poziția în ierarhie este mult mai importantă atunci când algoritmul face distribuirile.

Regulă: ordinea opțiunilor e mai importantă decât numărul lor

Foarte mulți părinți mai fac o greșeală care este posibil să-i amputeze copilului șansa să intre la liceul pe care și-l dorește. Ei se gândesc așa: „Dacă pun un liceu la care nu intru, pierd șansa la următorul”.

Cum nu se poate mai fals!

Algoritmul ia fiecare elev în ordinea ierarhiei și verifică, pe rând, opțiunile din fișă. În momentul în care găsește primul liceu unde elevul poate fi admis și mai există locuri, repartizarea se oprește.

El va distribui copilul la primul loc exprimat, în ordinea mediei. Copilul nu pierde nimic dacă are înainte 20 de opțiuni pe care le consideră „imposibile”, dar ar putea să piardă totul dacă nu le trece.

Greșeală frecventă: completează doar 10-15 opțiuni

Complet greșit! Părintele și copilul trebuie să completeze toate liceele la care copilul ar vrea să meargă. Ca măsură de siguranță, e bine să fie completate liceele pe care le-ar lua în calcul, ca opțiune secundară.

Pentru liceele considerate „bune” din București, cel puțin, media echivalentă din 2026 este deja cu 0,12 – 0,36 mai mică decât media de admitere din 2025.

În București, sunt cu aproape 1.900 de candidați mai puțini decât anul trecut.

La mediile foarte mari, diferențele sunt date și de performanțe mai slabe, nu doar de promoția mai mică numeric.

La mediile medii și mici, diferențele sunt explicate aproape integral de numărul mai mic de elevi.

Avertisment

Nimeni nu poate anticipa cu exactitate care va fi ultima medie de admitere la un liceu.

Repartizarea depinde și de opțiunile completate de elevi, nu doar de distribuția notelor.

De reținut pentru părinți!

Treceți liceele în ordinea pe care copilul și le dorește, nu în ordinea în care „credeți că intră sigur”.

Algoritmul nu penalizează opțiunile îndrăznețe. În schimb, poate penaliza definitiv prin opțiunile neexprimate.

Decizia de exprimare a opțiunilor pune și pe părinți, și pe elevi, o presiune psihologică, uneori, neconștientizată.

Foarte mulți părinți cred că algoritmul poate fi „fentat”. Nu este posibil. Algoritmul aplică aceeași regulă tuturor.

Poate că fișa de admitere seamănă cu un joc de strategie sau de noroc, dar nu e nici una, nici alta. Este o listă de preferințe.

Cu cât această listă reflectă mai fidel liceele pe care copilul și le dorește, cu atât mai mult cresc șansele ca repartizarea computerizată să îi ofere cea mai bună variantă posibilă.